Gözde arazinin 3 yıl süren satış görüşmelerinden sonuç çıkmadı

Türkiye'nin en köklü tekstil firmalarından Akın Tekstil'in Bakırköy Osmaniye'deki arazisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmasına yönelik yapılan görüşmelerden uzlaşma çıkmadı.

Bakırköy Osmaniye'de şehir parkının yanı başında yer alan 51 bin metrekarelik arsa için ilk görüşmeler 2016 yılında başlamıştı.

İBB SATIN ALMAK İÇİN İLK ADIMI 2016 YILINDA ATTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Akın Tekstil'e gönderdiği yazı ile Bakırköy, Osmaniye Mahallesi'ndeki 71 pafta, 192 ada, 24 nolu parselde yer alan 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile satın almak için şirket yetkililerini Kamulaştırma Müdürlüğü'ne davet etmiş, davet üzerine İBB'ye giden şirket yetkilileri gerekli müracaatları yapınca görüşmeler de başlamıştı.

3 YIL SÜREN GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Çırpıcı Şehir Parkı'yla bitişik konumda yer alan ve İBB'nin kontrolüne geçtikten sonra şehir parkına dahil edilmesi planlanan dev arazi için 3 yıldır süren kamulaştırma görüşmelerinden sonuç çıkmadığı öğrenildi.

KAMULAŞTIRMA YAPILAMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Müdürlüğü, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/7 esas sayılı derdest dosyasına sunduğu cevabi evrakta, kamulaştırma görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığını ve kamulaştırmanın gerçekleştirilemediğini beyan etti.

AKIN TEKSTİL'DEN AÇIKLAMA: BİZE TEBLİĞ EDİLEN EVRAK YOK!

Karar sonrası ise Akın Tekstil'den yapılan açıklamada söz konusu evrakın kendilerine tebliğ edilmediğine dikkat çekilirken, mahkemeye sunulan yazının kanunen bağlayıcılığının bulunmadığı da ifade edildi. Şirketten yapılan açıklamada kamulaştırma sürecinin sona erdiğine dair herhangi bir kanaatin de oluşmadığına vurgu yapıldı.

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Akın Tesktil'in Bakırköy Osmaniye'deki arazisi.

YANGINLA GÜNDEME GELMİŞTİ

1956 yılından bu yana üretim yapan Akın Tekstil Bakırköy Osmaniye'deki fabrikasını Çorlu'ya taşıdıktan sonra bir dönem araziyi depo olarak kullanmış 2012 yılında çıkan büyük yangının ardından arazide yer alan depoyu da tahliye etmişti. 51 bin m2 büyüklüğü ile İstanbul'un gözdeleri arasında yer alan arazi için konuşulan rakam bilinmezken, bölgede arsa m2'lerinin 10 bin TL'ye ulaştığı ifade ediliyor.

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