Dolar 15 günün zirvesinde - Doların fiyatı ne kadar oldu?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, dönemsel şartlar dikkate alınarak finansal istikrara katkı sağlayacak yönde likidite adımları atılabileceğini, bu araçların ve atılan adımların doğrudan para politikası duruşuna dair bir sinyal içeriği bulunmadığını söyledi.

Çetinkaya, finansal sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesinin para politikası etkinliği açısından çok önemli olduğunu, mevcut şartlarda TCMB'nin güçlü fiyat istikrarı odağının öngörülebilirliği artırarak finansal istikrarı desteklediğini değerlendirdiklerini söyledi.

AÇIKLAMA SONRASI DOLAR 5.32 BANDINA DAYANDI

Güne 5.28 civarında başlayan dolar/TL Çetinkaya'nın açıklamaları öncesi 5.2755 civarında işlem görüyordu. Açıklama sonrası 30 Ocak'tan bu yana en yüksek olan 5.3190 seviyesi test edildi.

İşlemciler kurdaki yükselişte TCMB'nin sıkı duruş söylemlerine karşın likidite politikalarında olası değişikliklerin bundan sonra yakından takip edileceğini belirttiler.

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