Kartlardaki milyonlarca lira silinebilir!

Giyimden kozmetiğe, akaryakıttan alışveriş merkezleri ve zincir marketlere kadar neredeyse her alanda alışveriş esnasında tüketicilere indirim ve farklı avantajlar sunan alışveriş kartlarında biriken milyonlarca liralık puanlar yıl sonu itibariyle siliniyor.

BANKA YA DA MARKAYA KALIYOR

Markaların daha fazla kişiye ulaşabilme ve kendilerine bağlama adına tüketicilere verdikleri indirim kartlarında biriken puanların kullanımı için son gün 31 Aralık.

Söz konusu tarih itibariyle puanların kullanılmaması halinde 1 Ocak itibarıyla toplanan ve karşılığı para olan bu puanlardan bankaya ya da kartı veren markaya kalıyor.

BİLGİLENDİRME ŞART!

Tüketici Kanunu'na göre satıcı ve sağlayıcılarıntüketiciye verdiği hizmet hususunda tüketicinin bilgilendirilmesini şart koşuluyor.Ancak son 20 günlük zaman dilimine girilmesine rağmen kimi markalar müşterilerini puanları kullanmaları noktasında mesaj atarak bilgilendirirken çok sayıda marka, mağaza ve firma ise bu bilgilendirme yöntemine başvurmuyor.

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PARA OLARAK KULLANILABİLİYOR

Bu kartlarda kredi kartlarında olduğu gibi alışveriş yaptıkça para yerine geçen puanlar birikiyor. Her firma belirli miktarlarda puanlar yüklüyor. Bu puanlar biriktikçe para olarak kullanılıyor. Tüketiciler biriken puan kadar alışverişi belki de ücretsiz yapacak ya da biriken puan kadar indirim alabiliyor.

PUANLARIN SİLİNMEMESİ İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

Bankaların verdiği kredi kartları ile bazı firmaların alışveriş için müşterilerine tanımladıkları kartlarda tüketicinin yaptıkları alışverişlerden dolayı puanların biriktiğini ve mevcut uygulamada bu puanların bir yıl içinde kullanılmadığı taktirde yani yıl sonunda silindiğinin altını çizen Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, ‘’Çeşitli alışveriş merkezlerinde, akaryakıt istasyonlarında müşteri portföylerini artırmak sadık müşteri kitlesi oluşturmak ve vatandaşı alışverişe teşvik etmek için para yerine geçen puanlar veriliyor. Bu puanlar tüketicinin kazanılmış hakkıdır ve silinmemelidir. Onun için konu ile ilgili yasal düzenleme ivedi olarak yapılması gerekiyor.’’ diye konuştu.

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YAZILI DUYURU ASILMALI

Öte yandan kartlarda biriken ve yıl sonunda otomatik olarak silinen puanlarla ilgili sms ve kalıcı veri ortamında tüketicinin bilgilendirilmesi gerektiğini de kaydeden Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘’’Ayrıca markalar alışveriş merkezlerine tüketicilerin görüp ve okuyabilecekleri büyüklükte yazılı duyurular asmalıdır. Bilgilenme hakkı tüketicinin evrensel haklarında biridir. Bilgilendirme sorumluluğu kartı veren kuruluş olan banka ve firmalara aittir. Aksi taktirde tüketiciyi ekonomik zarara uğratmış olurlar.’’

SON GÜN UYARISI!

Tüketicilerin bilinçli davranarak kartlarda biriken puanları son güne bırakmadan ihtiyaca yönelik kullanması gerektiği noktasında uyarıda da bulunan Koçal, ''Son güne kalıp ihtiyaç olmayan şeyler alınmamalıdır. Bazı kredi kartları ekstrelerinde biriken puanlar ile bunların son kullanma tarihine ait bilgiler yer alıyor. Tüketicilerin ekonomik kayıplarını önlemek için ekstrelerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.'' dedi.