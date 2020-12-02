Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanlığının kasım ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

GTS'ye göre ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarında Kovid-19 pandemisinde yaşanan ikinci dalga, Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki daralma ve takvim etkisi, kasım ayı ihracatı üzerinde etkili oldu.

İthalat, yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolara, dış ticaret hacmi, yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 155,37 artışla 5 milyar 71 milyon dolara yükseldi.

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İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olurken, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 86,3 değerine ulaştı.

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Geçen ay en çok ihracat 7 milyar 242 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 6 milyar 690 milyon dolarla "tüketim malları" ve 2 milyar 37 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

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En fazla ihracat Almanya'ya

Kasımda en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 372 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları" oldu. Bunu 1 milyar 573 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 897 milyon dolarla "elektrikli makina ve cihazlar, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları” izledi.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 511 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 93 milyon dolarla İngiltere ve 952 milyon dolarla Irak geldi.

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En çok ithalat hammadde grubunda gerçekleşti

Geçen ay en çok ithalat 15 milyar 305 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 130 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" ve 2 milyar 629 milyon dolarla "tüketim malları" takip etti.

Kasımda en çok ithalat yapılan fasıl, 2 milyar 661 milyon dolarla "kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar", 2 milyar 606 milyon dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler" ve 2 milyar 563 milyon dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” oldu.

Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 353 milyon dolarla Almanya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 237 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 750 milyon dolarla Rusya takip etti.

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