Ekonomi Kasım ayının zam şampiyonu domates, fiyatı en fazla düşen ürün ise portakal
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kasım ayının zam şampiyonu domates, fiyatı en fazla düşen ürün ise portakal

Kasım ayının zam şampiyonu domates, fiyatı en fazla düşen ürün ise portakal

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16,65 ile domateste görüldü. Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 31,49 ile portakal geldi.

Haber Merkezi AA
İstanbul’un Kasım ayı zam şampiyonu domates oldu.
İstanbul’un Kasım ayı zam şampiyonu domates oldu.

Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 16,65 ile domateste yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında domatesi, yüzde 14,98 ile salatalık, yüzde 12,31 ile tost makinesi izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,76 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9,41 ile taze fasulye, yüzde 8,16 ile çocuk botu, yüzde 6,35 ile ütü, yüzde 6,13 ile kadın botu, yüzde 5,24 ile elektrikli süpürge, yüzde 5,18 ile çocuk anorak kabanı yer aldı.

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En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 31,49 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 28,4 ile ıspanak, yüzde 23,82 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 22,88 ile karnabahar, yüzde 20,32 ile kivi, yüzde 18,25 ile pırasa, yüzde 16,06 ile beyaz lahana, yüzde 11,83 ile ayva izledi.

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