Katar yatırım için vites büyütecek

Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım sözü veren ve bunun 3,5 milyar dolarlık kısmını tamamlayan Katar, taahhüdün geri kalan kısmı için kolları sıvadı. Katar Finans Merkezi Başkanı Yusuf Al-Jaida, ülkesinin Türkiye’deki yatırımlarının özellikle bankacılık ve emlak sektöründe süreceğini söyledi.

Yusuf Al-Jaida

YATIRIMLARIN GERİ DÖNÜŞÜ KAZANÇLI

Taahhüdün geri kalan 7 milyar dolarlık kısmı olduğuna vurgu yapan Al-Jaida, “Katar, geçen yıl Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı oldu. İki ülke sağlıklı politik ilişkilere sahip ve devlet başkanları küresel gelişmeler üzerine ortak stratejik bakış açılarını birbirleriyle paylaşıyor” dedi.

Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok büyük bir ülke olduğuna da dikkat çeken Al-Jaida konuşmasını söyle sürdürdü: “Türkiye büyük ve çok önemli bir pazar. Hiç şüphe yok ki yatırımların geri dönüşleri de çok kazançlı. Hukuksal çerçevede atılacak bazı adımlar yabancı yatırımcıların önünü açacak. Katar Türkiye’de yatırıma devam edecek. Sadece bankacılık sektöründe değil, emlak sektöründe de. 10 milyar dolarlık taahhüdün yüzde 35’i gerçekleşti, Türkiye’ye akacak 7 milyar dolar daha var. Yatırımlar sağlıklı siyasi ilişkileri takip eder ve bizim Türkiye ile olan ilişkilerimiz yüzyıllara dayanıyor.”

İslami finans ümit verici

Malezya’nın Asya, Katar’ın Afrika ve Ortadoğu, Türkiye’nin ise Avrupa için bir kapı görevi gördüğünü belirten Al-Jaida, henüz İslami fintech, İslami sigortacılık ve İslami varlık yönetimi gibi bakir alanlar bulunduğuna dikkati çekti. İstanbul Finans Merkezi projesinin stratejik olarak Avrupa ile Müslüman milletler arasında yer aldığını da anlatan Al-Jaida, “Türkiye çok önemli rol oynayabilir. Ben İstanbul Finans Merkezi’nin geleceği konusunda çok çok olumluyum. Doğrudan yatırımlar Türkiye’ye İstanbul Finans Merkezi aracılığıyla akabilir” değerlendirmesinde bulundu.