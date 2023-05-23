Katar'dan Avrupa'yı korkutacak açıklama: Büyük bir krizle karşı karşıyalar

Katar Enerji İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Saad bin Şeride el-Kâbi, Bloomberg Media Group'un işbirliğiyle Doha'da üçüncüsü düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Kâbi, "Küresel ekonomi önümüzdeki yıl içinde iyileşme sürecine girerse Avrupa daha kötü bir petrol ve gaz tedariki eksikliğiyle karşı karşıya kalabilir." dedi.

Katarlı Bakan, bu seneki kadar sıcak olmayan normal bir kış mevsiminin geleceği varsayımıyla birlikte küresel ekonominin toparlanması ve geleneksel enerji kaynaklarına olan talebin artmasının "Avrupa'nın tedarik eksikliği krizine gireceği" anlamına geldiğini belirtti.

Dünyanın önde gelen ham petrol üreticileri, Batı'nın yenilenebilir enerjiye geçiş için attığı adımlarla birlikte geleneksel enerji endüstrisi olan petrol ve gazdaki yatırımların zayıflamasının neticeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays, dün yaptığı açıklamada, petrol ve gaz sektöründe küresel yatırım hacmindeki düşüşün arz sıkıntısına yol açacağı görüşünü paylaşmıştı.

Gays, enerji geçişinin kademeli şekilde olması, küresel enerji talebini karşılayabilecek ve iklim hedeflerine ulaşabilecek geleneksel, yeni ve yenilenebilir kaynakların bir karışımının bulunması gerektiğini vurgulamıştı.

OPEC de nisan ayında, tahminlere göre, petrol sektörünün önümüzdeki yıllarda talebi karşılamak için 12,1 trilyon dolarlık yatırıma ihtiyacı olduğunu aktarmıştı.

Katar'ın başkenti Doha'da dünya çapında ekonomi alanında önde gelen 2 binden fazla kişinin katılımıyla düzenlenen "Katar Ekonomi Forumu" 25 Mayıs'a kadar devam edecek.







