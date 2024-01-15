Katar'dan yola çıkan LNG gemileri Kızıldeniz'e giremiyor: Avrupa'ya ulaşması 27 gün sürebilir

Kızıldeniz rotasında riskleri arttırmasının ardından Katar'ın Bab el-Mendeb Boğazı'ndan sıvılaştırılmış doğalgaz tankerleri göndermeyi durdurduğu bildirildi. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar Avrupa'ya yakıt göndermek için Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nı kullanmaya devam eden bir avuç gaz tedarikçisinden biriydi. Çoğu LNG ihracatı daha uzun rotaları kullanmayı tercih ediyor.