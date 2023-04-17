Katılım bankacılığında bir ilk: Portföy saklama hizmetini vermeye başlıyor

"Bu minvalde Emlak Katılım olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan almış olduğumuz portföy saklama lisansı ile sektörün gelişimine çok önemli katkı sağlayacağını düşündüğümüz katılım esaslı yatırım fonlarına kolektif portföy saklama hizmeti vermeye başlıyoruz. Bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin koordinasyonu ve sektör paydaşlarının etkin katılımıyla hazırlanan ve katılım finans alanında Türkiye’nin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Katılım Finans Strateji Belgesi’nde, katılım sermaye piyasalarında giderilmesi gereken açıklardan birinin denetim olduğu belirtilmişti. Emlak Katılım olarak biz de sektörde öncülüğünü üstlenerek hizmet vermeye başladığımız bu ürünümüz ile katılım esaslı fonların denetiminde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlayarak sektörün sağlıklı gelişiminde güven ortamını tesis edeceğiz."