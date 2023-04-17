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Ekonomi

Konut satışları yüzde 21 azaldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu

10:11 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.


Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.


Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 azalışla 283 bin 215 olarak gerçekleşti.


İpotekli konut satışları 25 bin 262 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 25 bin 262 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,0 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalışla 58 bin 822 oldu.


Yabancılara satışta hızlı düşüş

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin izledi.


En çok Ruslar konut aldı

Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

#Konut satışları
#TÜİK
#Mart ayı konut istatistikleri
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