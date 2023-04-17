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Ekonomi

TCG Anadolu harp tarihindeki yerini aldı: Bu tip gemilerin sayısında artış bekleniyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demirlediği Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılıyor.  “TCG Anadolu Türkiye’nin özellikle denizlerdeki yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdi” diyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, “Gemi, Türk ordusunun hem ulusal hem bölgesel hem de NATO faaliyetlerinde kuvvet çarpanı olarak harp tarihindeki yerini aldı” şeklinde konuştu.

10:57 . 17/04/2023 Pazartesi
DHA
TCG Anadolu

TCG Anadolu

TCG Anadolu bugün ziyarete açılıyor. Gemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Kemal Olçar, yaptığı konuşmada, “LHD (Havuzlu Helikopter Gemisi) sınıfı olarak sınıflandırılan gemi üzerinde taşıdığı silah sistemleri ile havadan ve denizden gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlar, mevcut havuz sistemi ile tank ve zırhlı araçların emniyetle karaya çıkarma yapma olanağı verir, üzerinde bulunan pist sayesinde çeşitli sınıflara ait yeterli miktarda helikopter park edilebilir, ön kısmında yer alan fırlatma platformu ile İHA ve SİHA’lara, dikey iniş/kalkış imkanı olan Lockheed Martin F-35B tipi savaş uçaklarına iniş/kalkış imkanı yaratır, çıkarma yapabilecek Kara Kuvvetlerine ait 1 TGK kadar bir birliği (700 kişilik) tüm teçhizat ve malzemesi ile birlikte taşıyabilir,  ameliyathane, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye ev sahipliği yapar” ifadelerini kullandı.


“Bu tip gemilerin sayısında artış bekleniyor''

TCG Anadolu’nun seferi görevlerde kullanılabileceği gibi barış ve kriz zamanlarında tahliye, sıhhi destek ve barınma faaliyetlerinde de kullanılabileceğini belirten İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Dr. Kemal Olçar,


“Önümüzdeki yıllarda bu tip gemilerin sayısında artış, yeni tip tam donanımlı uçak gemisi inşası ve milli olanaklarla üretilmiş insanlı/insansız hava araçlarının da TCG Anadolu Gemisi’ne inip kalkabileceği yeni özelliklerin eklenmesi beklenmektedir. Özetle ifade edilen bu yetenekli geminin yerli/yabancı kamuoyu ile paylaşılması dosta güven verecektir. Bunun dışında hangi ülkelerin endişeye kapılabileceği hususu halkımız tarafından takdir edilebilecektir” dedi. 






#TCG Anadolu
#İlk SİHA gemisi
#Gemi Savaş gemisi
25 dakika önce
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