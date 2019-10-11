Ekonomi Katılım sigortacılığı yüzde 70in üzerinde büyüdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katılım sigortacılığı yüzde 70’in üzerinde büyüdü

Katılım sigortacılığı, 2 milyar 262 milyon lira prim üretimi gerçekleştirerek yılbaşından itibaren %72 oranında büyüme sağladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım sigortacılığı sektörün derinleşmesine ve gelişimine önemli katkılar sunuyor” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayhan Sincek
Ayhan Sincek

Özellikle faiz hassasiyeti olan kesimlerin büyük ilgi gösterdiği katılım sigortacılığı, ülkemizde yaygınlaşmaya ve piyasada yer bulmaya devam ediyor. Katılım sigortacılığının sektörün derinleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Katılım sigortacılığı, geniş kitlelerin teveccühü ile yükselişini sürdürüyor. Katılım sigortacılığının 2019’un ilk 8 ayının verilerine göre yılbaşından bu yana yüzde 71,5 oranında büyüme kaydetmesi bu ilgiyi somutlaştırıyor. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta BES olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu katılım sigortacılığının büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz” dedi.

Katılım Emeklilik’in ürünleriyle hayatın her alanına hitap ettiğini ve hizmet çeşitliliğiyle ailelerin her bireyini koruyabildiklerini belirten Ayhan Sincek, “2017 yılından itibaren sigorta sektöründe faizsiz esaslara dayalı kategorinin tanımlanması ile Türkiye’deki büyük potansiyel gözler önüne serildi. Düzenlemeye en hazır şirket olarak sunduğumuz ürünlerle hayat branşında yüzde 32 pazar payına sahip olduk. Katılım sigortacılığı kapsamında 162 bin sigorta sözleşmemiz var” şeklinde konuştu.

SAĞLIKTA GÜLÜMSETEN SİGORTA ÇÖZÜMLERİ

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “Bir diğer ürün kategorimiz olan sağlıkta da işlevsel ürünler sunduk. Sağlık sigortası ürünlerimizle sağlıkta da faizsiz alternatifler olabileceğini göstermenin gururunu yaşıyoruz. Özellikle Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüz ile Türkiye’nin dört bir yanındaki 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede, SGK’lı vatandaşlarımızın katılım payı ödemeden hizmet alabilmesini sağlıyoruz. Katılım sigortacılığı kapsamında 2019 yılında sağlıkta yüzde 13,4 pazar payına ulaştık. Son ürünümüz olan Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile beklenmedik sağlık sorunlarında SGK anlaşmalı özel hastanelerde yatarak tedavilerde oluşan fark ücretleri bütçe dostu primlerle güvence altına alınabiliyor. Bu ürün kapsamında yatarak tedavilerde acil sağlık giderleri ve küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz ve koroner anjiyografi giderleri limitsiz ve yüzde 100 karşılanıyor.

Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile sunduğumuz Diş Sağlığı Paketi; ağız ve diş sağlığı için derde deva... Diş Sağlığı Paketi kapsamında yılda bir kez ek ücret ödemeden yararlanabileceğiniz; diş hekimi muayenesi, diş röntgen filmi, diş taşı temizliği, teşhis ve tedavi planlaması, ağız hijyeni eğitimi ve vitalite kontrolü ile sağlıklı gülümsemenin keyfini çıkarabilirsiniz.”

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