Katılımdaki kur korumalı payı yüzde 10’u aştı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, katılım bankacılığının büyümesini 2022 yılında da sürdürdüğünü, konvansiyonel bankacılığın üzerinde bir performansla yola devam ettiklerini söyledi. Çelik, "Sektör olarak bugün itibarıyla 1,1 trilyon lirayı aşan bir aktif büyüklüğümüz var. Kârlılığımız, ortalama bankacılık sektörü kârlılığının üzerinde. Şu anda sektörün pazar payı yüzde 8'in üzerine çıkmış durumda. 2025 hedefimiz, katılım bankaları olarak yüzde 15'lik bir pazar payına ulaşmak" dedi.

FONLARDAKİ TL ARTACAK

Türkiye Ekonomi Modeli ile beraber katılım bankacılığı modelinin gelişmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getiren Çelik, modelin en önemli unsurlarından birinin de toplanan fonların içindeki Türk Lirası payını artırmak olduğuna işaret etti. Çelik, "Bizim bankacılık sektöründeki payımız yüzde 8 olmasına rağmen kur korumalı hesaplardaki payımız yüzde 10'un üzerine çıkmış durumda. Yani sektördeki payımızdan daha fazla liralaşma politikasına desteklerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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TOGG ALACAKLARA DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle banttan indirilen Togg'un, her Türk gibi kendilerini de çok heyecanlandırdığını belirten Çelik, katılım bankaları olarak bu heyecana dahil olmak isteyenlere finansal destek sağlayacaklarını söyledi. Togg'a ulaşmak isteyenlere sunulacak finans koşullarıyla ilgili çalışmanın da devam ettiğini dile getiren Çelik, "Fiyatlar netleştikten sonra, araçlar piyasaya çıkıp fiyat listeleri olgunlaştıktan sonra en uygun ödeme koşullarıyla gerekli finansmanı yapacağımızı şimdiden taahhüt ettik” diye konuştu.