Türkiye’ye vergide şeffaflık notu

Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam sacayağı üzerine kurulan yeni ekonomi modeli Türkiye’yi sırtlamaya devam ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte Türkiye'nin, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bilgi değişimi standartlarında kategorisi yükseldi. OECD tarafından yapılan "Vergide Şeffaflık ve Bilgi Değişimi Küresel Forumu İkinci Tur Eş Denetimleri" sonucunda Türkiye'nin ülke değerlendirmesi, "Büyük Ölçüde Uyumlu" kategorisine yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, geçen yılın son çeyreğinde başlayan Türkiye ikinci tur eş denetimi 7 Kasım itibarıyla sonuçlandırıldı.

TÜRKİYE’NİN KONUMU GÜÇLENDİ

Türkiye, bu denetim neticesinde "Büyük Ölçüde Uyumlu" notunu aldı. Söz konusu not, başta "Avrupa Birliği İyi Uygulamalar Çalışma Grubu" olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye'nin uluslararası bilgi değişimi standartlarına uygun mevzuatı ve uygulaması olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor. Ayrıca, notun Türkiye'nin uluslararası konumunu güçlendirmesine olumlu katkıda bulunması bekleniyor. Türkiye, talep üzerine bilgi değişimi standartları açısından 2012'de Küresel Forum tarafından tabi tutulduğu birinci tur eş denetiminde "Kısmen Uyumlu" notu almıştı.

REKLAM

NOTU DÜŞÜK OLANA YAPTIRIM

Sekretaryası vergide şeffaflık alanında normları belirleyen ve denetimleri yapan en üst oluşum olarak nitelendirilen Küresel Forum, OECD tarafından yapılıyor. 165 üyeli Küresel Forum, 2000'li yıllardan beri faaliyet gösterirken, 2009'da yeniden örgütlenmesinin ardından ülkelerin vergi alanında bilgi değişimi uygulamalarına ilişkin eş denetimler yürütüyor ve bu denetimlerin sonuçlarını G20'ye bildiriyor. Ülkelerin eş denetim notları AB İyi Uygulamalar Çalışma Grubu, uluslararası kredi kuruluşları, OECD ve G20'de vergi şeffaflığına ilişkin çalışmalarda kullanılırken, notları düşük olan ülkelere bu uluslararası kuruluşlarca çeşitli vergisel ve mali yaptırımlar uygulanabiliyor.

MOODY’S BÜYÜME TAHMİNİNİ ARTIRDI

Bu arada, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, “Küresel Makro Görünüm” Kasım 2022 raporunu yayımladı. Türkiye ekonomisinin daha önce ağustos ayında yayımlanan raporda bu yıla ilişkin yüzde 4,5 olarak belirtilen büyüme öngörüsünün yüzde 5,3’e yükseltildiği bildirildi. Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 2 olarak teyit edildiği belirtilen raporda, 2024'te Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceği kaydedildi.

REKLAM

ÜLKE RİSK PRİMİMİZ 6 AYIN en düşüğünde

Türkiye’nin son dönemde ekonomide attığı adımlar, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirdiği diplomatik faaliyetler, tahıl koridorunun açılması ve ihracatta yaşanan hızlı artışlar 5 yıllık kredi risk primine (CDS) olumlu yansıdı. Bu gelişmelerle Türkiye'nin 5 yıllık CDS değeri, 600 baz puanın altına inerek nisandan beri en düşük seviyesine geriledi. Türkiye’nin CDS’si temmuzda 90 baz puanın üzerine kadar yükselmişti. Ancak zaman içinde atılan adımlarla gerileyen CDS böylece 4 ay öncesine göre yüzde 34 oranında düştü.

EKONOMİ Yeni ekonomi modeli kazandı: Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi