Kaybımızı telafi etsin: Çelik ihracatçısı ABD’den ek vergi zararının iadesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın temelsiz ve keyfi bir şekilde sadece Türkiye’ye yönelik uyguladığı yüzde 25 ek vergi önceki gün Amerikan Uluslararası Ticaret Mahkemesi tarafından anayasaya aykırı bulununca çelik sektörü harekete geçti. Çelik İhracatçıları Birliği’nden (ÇİB) yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Trump, Mart 2018’de yetkisini kullanarak dünyanın dört bir yanından çelik ithalatına yüzde 25 tarifeler getirmişti. Trump, çelik ithalatının ABD çelik endüstrisini imalat ihtiyacını yeterince karşılayamayacağı bir noktaya kadar zayıflatmakla tehdit ettiğini savunmuştu.

İKİ YIL BU DAVA İLE UĞRAŞTIK

Adnan Aslan

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, “Trump’ın yüzde 25 oranındaki keyfi ek vergisinden ötürü ihracatçımız zarara uğradı. Zararın karşılanmasını talep edeceğiz” ifadelerini kullandı. Haksız uygulamadan kaynaklanan zararları hakkında bilgi veren Aslan, “ABD Başkanı mahkeme kararından önce bize uyguladığı ek vergiyi kaldırdı ancak bu haksız karar geceden gündüze denecek bir zaman diliminde alındı. İhracatçımız bu karara gemilerde ve limanlarda yakalanmıştı. İki yıldır bu dava ile uğraşıyorduk ve hak sonunda yerini buldu. Dava temyize gitmezse doğan zararımızın iadesini ABD gümrüklerinden talep edeceğiz” diye konuştu.

8,5 MİLYON TONDAN 5 MİLYONA İNDİ

Aslan sürece ilişkin şu bilgileri verdi: “Temyiz yolu olursa aynı başvurumuzu üst mahkemelere de taşıyacağız. 2017’de Türkiye’nin toplam çelik ihracatının yüzde 15’i ABD’ye gerçekleştiriliyordu. Bu oran bugün yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor. ABD halihazırda Güney Kore, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Meksika ve Kanada’ya özel kota açmış durumda. Bu ülkelerden ithal ettiği çelik ürünlerinden vergi almıyor.”

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Aslan, mahkeme kararının dünyada Türk çelik sektörüne yönelik haksız uygulamaların kalkması açısından referans niteliğinde olduğunu belirterek, “Aynı mücadeleyi AB ile de sürdürüyoruz. Bölge ülkelerine 2018’de 8,5 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken bugün bu rakam 5 milyon ton seviyelerine indi” değerlendirmesinde bulundu.

İthalat vergisi kalıcı olsun talebi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, ülkenin kapasitesinin olduğu çelik ürünlerinde yüksek ithalatın sürdürülebilir olmadığını belirterek, bu kapsamda daha önce alınan geçici ek vergi kararının gelişmelere göre kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amacıyla 18 Nisan’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile slab, profiller ve paslanmaz sac gibi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi 15 Temmuz’a kadar geçici olarak yüzde 5 artırılmış, uygulama 14 Temmuz’da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Eylül’e kadar uzatılmıştı.

NİSAN VE MAYISTA GERİLEME

Yurt içi çelik tüketiminde nisan ve mayıs aylarında gerileme olduğunu belirten Yayan, tüketimdeki keskin gerilemenin ithalata çok fazla yansımamasına karşın üretimin bu durumdan olumsuz etkilendiğini bildirdi. Yayan, “Tüketimimiz düştüğü zaman daha fazla ithalata ihtiyacımız yok. Her üründe ihtiyaç fazlası üretim kapasitemiz ortaya çıkıyor. Yurt içinden karşılamalıyız” diye konuştu.