Ekonomi Kayısının sadece kendisi değil çekirdeği de döviz kazandırıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kayısının sadece kendisi değil çekirdeği de döviz kazandırıyor

Kayısının sadece kendisi değil çekirdeği de döviz kazandırıyor

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da bu yıl 20 milyon dolarlık kayısı çekirdeği dış satımı yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Yılın ilk 6 ayında 4 bin 114 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 8 milyon 588 bin dolar gelir sağlandı.
Yılın ilk 6 ayında 4 bin 114 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 8 milyon 588 bin dolar gelir sağlandı.

Malatya'daki çiftçilere kayısının yanı sıra çekirdeği de ekonomik getiri sağlıyor.

Kentten geçen yıl yapılan 8 bin 600 tonluk kayısı çekirdeği ihracatından 18 milyon dolar elde edilmişti. Bu yıl ise 10 bin ton kayısı çekirdeği dış satımı yapılarak ihracat gelirinin 20 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayında 4 bin 114 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 8 milyon 588 bin dolar gelir sağlandığını belirtti.

Kayısının hem meyvesi hem de çekirdeğiyle döviz girdisi sağlayan ender ihracat ürünlerinden olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"2018 yılının Ağustos ayına göre kayısı çekirdeği fiyatlarında ciddi bir artış var. Geçen yıl hasat döneminde 2 lira 20 kuruşa satılan kükürtlü kabuklu çekirdeğin kilogram fiyatı şu an 3 liraya yaklaştı. Yine geçen yıl hasat döneminde natürel kayısı çekirdeği fiyatları 4 liraydı, şu an kilogram fiyatı 5 lira 50 kuruşu geçti. Bu yılın ilk 6 ayında çekirdekte yaklaşık 4 bin 200 ton ihracat gerçekleştirdik ve bu ihracata karşılık yaklaşık 8 milyon 500 bin dolar gelir elde ettik. Bu yıl inşallah yıl sonu hedefimiz, geçen yıl 8 bin 600 ton olan kayısı çekirdeği ihracatımızı 10 bin tona çıkarmak. Bu 10 bin tonla 20 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyoruz."

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Özcan, İtalya, Almanya, Danimarka, Hindistan, Fas, Irak, Rusya Federasyonu ve Belçika'nın kayısı ihracatı açısından önemli ülkeler olduğunu söyledi.

Badem fiyatlarının yüksek olmasının kayısı çekirdeği satışını olumlu etkilediğini dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Badem fiyatlarındaki artış, tüketiciyi ve ithalatçıyı muadillerine itiyor. Bademin en büyük alternatifi kayısı çekirdeğidir. Kayısı çekirdeği tüketilmesine başlandığı anda da muadil olmaktan çıkıp, lezzet ve tat olarak bademle yarışmaya başlıyor. Son dönemdeki artışın asıl sebebi de artık tüketicinin bademden kayısı çekirdeğine yönelmesi. Kayısı çekirdeğinde tüketimin bundan sonra da çok hızlı şekilde artacağını tahmin ediyoruz."

Ramazan Özcan, kayısı çekirdeği fiyatının rekolteye göre değişeceğini belirterek, "Bu yılki ihracat kapasitemizle çekirdek rekoltemiz arasında ciddi fark var. Dolayısıyla çekirdek fiyatlarının artması normal. 87 bin ton kuru kayısından çıkan kabuklu çekirdeğin bu yıl ihracata yetip yetmeyeceği konusunda ortaya çıkacak rakamlar, fiyatları biraz daha sertleştirecek gibi görünüyor." dedi.

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti
FOTOĞRAF 7
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Kula’da yaşayan ve bir benzin istasyonunda çalışan Emrah Avlağı, bir süre önce internetten gördüğü süs tavuğu yetiştiriciliğine hobi olarak başladı.
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Kısa sürede evinin bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, 4 farklı ırktan oluşan toplamda 30 civarındaki süs tavuğunun ürettiği organik tavuk yumurtalarının tanesini 7 liradan satmaya başladı.
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Avlağı’nın internette gördüğü, mavi yumurtacı olarak da bilinen Kuzey Amerika ırkı olan ’Ameraucana’ cinsi, kabuğu açık mavi renkli olan yumurta yumurtlayan tavuklar dikkatini çekti.
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Aldığı mavi yumurtacı civcivlerini büyüterek sayısını artıran Avlağı, mavi yumurtaların tanesini ise 15 liradan satıyor.
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YUMURTALARI DA TAVUKLARI DA SATIYOR: Yumurtaları satmanın yanı sıra komşularıyla da paylaşan Avlağı, mavi renk yumurtaların dikkat çektiğini belirterek, Merak eden komşularım var. Onlara da veriyorum. Biz de yiyoruz. Lezzeti pazarda aldığımız yumurtadan daha iyi. Bu yumurtanın diğer yumurtalardan farkı ise tatlı bir tadının olması dedi.
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Türkiye’nin her yerine yumurta ve süs tavuğu gönderdiğini de belirten Avlağı, İsteğe göre yumurta ya da tavuk gönderiyorum. Tavukların fiyatları 200 lira, yumurtanın fiyatı ise 7 lira dedi.
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4 farklı ırktan oluşan tavukların özelliklerinden de bahseden Avlağı, bahçesinde toplamda 30 civarında süs tavuğu olduğunu ve yumurta ile tavukların ticaretini sosyal medya üzerinden yaptığını söyledi. Kula’da ilk başlattığı süs tavuğu yetiştiriciliğine merakı olanlar için sosyal medya üzerinde ‘Manisa-Kula Süs Tavuğu Sevenler’ adında açtığı hesapta farklı ırklardaki tavukların özelliklerini anlattığını söyleyen Avlağı, merakı olan ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara yardımcı olabileceğini ifade etti.
Hobi olarak başladı, seri üretime geçti
Manisa'nın Kula ilçesinde bir benzin istasyonunda çalışan Emrah Avlağı, internetten görerek merak saldığı süs tavuklarından kendi kurduğu kümeste yetiştirmeye başladı. Kısa sürede bahçesindeki tavukların sayısını artıran Avlağı, tavuklardan elde ettiği yumurtaların tanesini 7 liradan, mavi yumurtaları ise 15 liradan satmaya başlayarak kendine ek gelir kapısı sağlamış oldu.

’Su’dan bedava elektrik
FOTOĞRAF 7
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İlçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi Yunuslu mevkisinde dere yatağına kurulan sistemle bir evin elektrik ihtiyacının bir kısmı karşılanıyor. Hobi olarak başladığı elektronik işlerle uğraşmayı geliştiren Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, hem hobi amaçlı hem de elektrik faturalarını bir nebze de olsa düşürmek adına dereye sistem kurmak istedi.
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Yaptığı araştırmaların sonrasında bazı parçalarını kendisinin yaptığı sistemi mahalledeki evinin 50 metre aşağısındaki dereye monte eden Arıncı, ilk etapta 12-48 volt arası elektrik almayı başardı. Çark, dinamo, şarj kontrol cihazı, akü ve kabloların kullanıldığı düşük bütçeli sistem ile evin dış cephe aydınlatması 12 volt üzerinden yeterince karşılanabiliyor.
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AMATÖRCE YAPILDI İHTİYACI KARŞILIYOR: Kumru Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, internetten yaptığı araştırmalar sonrasında amatör şekilde elektrik üreten bir sistem kurduğunu söyledi. Elektronik işlere merakı olduğundan dolayı sistemi kurduğunu, şuanda üretilen elektriğin de kendisine yeterli geldiğini ifade eden Arıncı, “Parçaları bir araya getirerek elektriği ürettik...
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Yeryüzünde hareketi olan her şey mutlaka enerji üretiyor. Biz de sudan elektrik nasıl üretebiliriz? Diye düşündük ve bunu denedik. Burada kurulan sistem ile 12-48 volt arası elektrik üretilebiliyor. Devir 200-300 arasında olduğu zaman ortalama 12-15 volt, daha fazla olduğu zaman 48 volta kadar elektrik üretebiliyor. Oradaki elektriği toprağa gömülü olan siyah kablo ile eve kadar ulaştırdık, burada da yakmaya çalışıyoruz” dedi.
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Dış cephe aydınlatması 12 volt üzerinden sağlanıyor Kurulan sisteminin kısa sürede tamamlandığını ve daha geliştirilme aşamasında olduğuna dikkat çeken Arıncı, “Kısa sürede sistemi tamamladığımız için şu an televizyon çalıştırmıyor ama çalıştırabilirim. Üretilen elektriği şarj kontrol cihazı ile akülere depolayıp, sonrasında da 12 voltu 220 volta dönüştüren güç çeviricileri ile televizyon çalışabilir, buzdolabı da çalışabilir. Ancak bunun denemesini yapmadım. Ben şu anda sadece aydınlatmayı kullanıyorum. Şu anda evin dış cephesinde kullanılan 12 voltluk ampuller ve projektörler sayesinde dış aydınlatmayı 220 volt üzerinden değil de 12 volt üzerinden sağlıyorum” şeklinde konuştu.
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PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR: Başkan Yardımcısı Yusuf Arıncı, ilerleyen zamanlarda imkanlar dahilinde sistemi büyüterek, komşularının da faydalanmasını sağlamayı hedeflediğini belirterek, “İlerleyen zamanda benim temel projem daha geliştirmek. Burası Eskiçokdeğirmen Mahallesi olduğundan eskiden değirmen ve su çok vardı. Ben de ilerleyen zamanda buraya bir değirmen sistemi kurup 10 kw kadar elektrik üretip evin ve birkaç hanenin elektriğini sağlayabiliriz...
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İlerleyen zamanda komşularımıza da elektrik verebiliriz. Ama bunun için de biraz maliyet gerekiyor, parayı fazla tutan bir sistem. Benim kurduğum sistem düşük maliyetle ile oldu” ifadelerine yer verdi.
’Su’dan bedava elektrik
Ordu'nun Kumru ilçesinde dere yatağına kurulan sistem ile üretilen elektrik, bir evin aydınlanma ihtiyacını karşılıyor.


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