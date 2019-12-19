Ekonomi Kaza yapsınlar diye otobüs şoförlerine biner lira vermişler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaza yapsınlar diye otobüs şoförlerine biner lira vermişler

6 ilde eş zamanlı operasyonlar ile çökertilen sigorta dolandırıcılığı çetesine yönelik ortaya yeni bilgiler çıkmaya başladı. Çete üyelerinin belediye otobüsü şoförlerine kasıtlı kaza yapmaları için kişi başı bin lira verdiği tespit edilirken, telefon görüşmelerinde ise parola olarak "Düğünümüz var" ve "damat lazım" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Sigorta dolandırıcılığına yönelik 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sigorta dolandırıcılığına yönelik 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli 6 ilde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak, kasıtlı kazalarla sigorta şirketlerini dolandırdıkları öne sürülen şüphelilerin, kendileriyle iş birliği yapan belediye otobüs şoförlerine kaza başı bin lira verdiği tespit edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve gözaltına alınan 48 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

WHATSAPP GRUBU KURMUŞLAR

Sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira zarara uğrattı ileri sürülen suç örgütünün elebaşı Sedat T'nin, Adana Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerinden bazılarının yer aldığı "WhatsApp" grubunda bulunduğu ve sürücülerle buradan görüştüğü belirlendi.

PAROLA: DÜĞÜNÜMÜZ VAR

Kazayı gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada telefon görüşmelerinde "Düğünümüz var", kazayı yapacak sürücü için de "damat lazım" ifadelerini kullandıkları ortaya çıkan şüphelilerin, kendileriyle iş birliği yapan otobüs sürücülerine kaza başı bin lira para verdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan ve Adana Büyükşehir Belediyesinde halk otobüslerinin sürücülüğünü yaptığı belirlenen Zeynep Ö. ve Kıymet G'nin, izinli oldukları günlerde örgüt üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerden bazılarının adına kayıtlı araçlarla kaza yaptığı öne sürüldü.

53 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil bayilerinden akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu ve hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp yerine çıkma ve hasarlı parça taktıkları, belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi ve belediye otobüsü gibi ağır vasıtalara arkadan çarparak bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları değerlendirilen kişileri, oto tamircisi ve kurye kılığına girerek takibe almıştı.

  • Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta 2010'dan itibaren 221 kişinin karıştığı 144 ayrı olayda sigorta şirketlerinin 4 milyon 300 bin lira zarara uğratıldığı yönünde deliller elde edilmişti.

Bunun üzerine 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 13 Aralık'ta 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 48 zanlıdan 13'ü tutuklanmıştı.

Sıfır araçlardaki parçaları değiştiren dolandırıcıların bilinçli kaza için kullandığı şifre: Düğünümüz var damat lazım
FOTOĞRAF 13
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.
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Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde şebeke lideri tamircilik yapan Sedat T.’nin liderliğinde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.
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Eylül 2019’dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerinde katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye’de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06:45’te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4’ü kadın 48 şüpheli yakalanırken 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2’si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücü olduğu tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T. yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.’nünde bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol tedbiriyle, 21 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıktı. Zanlıların kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde Düğünümüz var şifresini kullandıkları, kaza yapacak sürücü içinde damat lazım diye şifre kullandıkları ortaya çıktı. Zanlıların telefonda Düğünümüz var, damat lazım diye bir cümle kurduğunda kaza yapacakları anlamına geldiği belirlendi. Örgütün kaza yapması için parayla profesyonel sürücü kiraladıkları bunlara da önceden kazayı nasıl yapacağı anlatıldığı da öğrenildi.
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Sıfır araçlardaki parçaları değiştiren dolandırıcıların bilinçli kaza için kullandığı şifre: Düğünümüz var damat lazım
Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 48 zanlıdan 2'si kadın 13 şüpheli tutuklandı. Örgütün polise yakalanmamak için "düğünümüz var damat lazım" şifresini kullandığı belirlendi.


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