|
Ekonomi

KDK'den para puanlar için dikkat çeken tavsiye: Banka hesabına ödenebilir

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), kredi kartı kullanmayan ya da kullanmasına engel durumları bulunanlara maaş promosyonu kapsamındaki para puanlarının hesap kartları üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

11:50 - 18/11/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

KDK'nin kararına göre, Zonguldak'ta sağlık kuruluşunda çalışan kişiye, kredi kartını kullanımına engel durumu gerekçe gösterilerek maaş promosyonunun parçası olan para puanı ödenmedi.


Para puanının ödenmesi adına yaptığı girişimler sonuçsuz kalan kişi KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, para puan tutarlarının kişilerin banka kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan ilgililere ödemenin yapılmadığını tespit etti. KDK, hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartı üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.


Para puanların, promosyon bedelinin bir parçası olduğu işaret edilen kararda, bunun Anayasa'da güvence altına alınan "mülkiyet hakkı" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.


Kararda şunlar kaydedildi:

"Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde başvurana promosyon tutarının bir parçası olan, 2023 yılı ocak ayında yüklenmesi gereken ve halihazırda kredi kartına sahip olan başvuranın kredi kartına para puan tutarının yüklenmemesi işleminin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."




#Kamu Denetçiliği Kurumu
#KDK
#kredi kartı
#maaş promosyonu
#para puan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri