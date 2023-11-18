KDK'den para puanlar için dikkat çeken tavsiye: Banka hesabına ödenebilir

Başvuruyu inceleyen KDK, para puan tutarlarının kişilerin banka kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen banka tarafından hukuki bir gerekçe olmadan ilgililere ödemenin yapılmadığını tespit etti. KDK, hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartı üzerinden yapılması yönünde tavsiye kararı verdi.

"Başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat hükümleri ile tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde başvurana promosyon tutarının bir parçası olan, 2023 yılı ocak ayında yüklenmesi gereken ve halihazırda kredi kartına sahip olan başvuranın kredi kartına para puan tutarının yüklenmemesi işleminin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine uygun olmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."