Kekik yağının litresi 350 liradan satılıyor

Halk arasında birçok hastalığa şifa kaynağı olarak da bilinen kekik yağı, tüm dünyada doğal antibiyotik olarak kullanılıyor.

Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'deki Lavanta Deresi ve Burdur MAKÜ Kampüsü'ne dikilen ve yaklaşık 280 dekarlık alanda hasadı yapılan kekik, Lisinia'ya getirilip, kazanlara konuluyor. Yaklaşık 100 derece sıcaklıktaki kazanlarda buharlaşan kekik yağı, damıtma yöntemiyle önce haznede toplanıyor ardından şişelere aktarılıyor. Halk arasında birçok hastalığa şifa kaynağı olarak da bilinen kekik yağı, tüm dünyada doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Son zamanlarda ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayan kekik yağının litresi, 250 ile 350 lira arasında satılıyor.

'25 TONA YAKIN KEKİK ÜRETİMİMİZ OLACAK'

Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, kekik yağı üretimi hakkında bilgi verdi. Sarıca, "Biz Burdur'da Lisinia Proje Alanı, Akçaköy Lavanta Deresi ve MAKÜ'de toplam 280 dekarlık alanda kekik üretimi yapıyoruz. Bu yıl itibarıyla yaklaşık 25 tona yakın kekik üretimimiz olacak ve toplamda 500 kilograma yakın kekik yağı ve bir o kadar da kekik suyu üretimimiz gerçekleşecek" dedi.

DHA Yaklaşık 100 derece sıcaklıktaki kazanlarda buharlaşan kekik yağı, damıtma yöntemiyle önce haznede toplanıyor ardından şişelere aktarılıyor.

'YURT DIŞINDA ANTİBİYOTİK KULLANIMI DAHA ALT SIRALARDA'

Tüm dünyanın kekik yağının yüzde 75'i ile yüzde 95'ini Türkiye'den aldığını kaydeden Sarıca, "Kendi doğal eczanelerinde ve pek çok endüstriyel ürünlerinde bunu kullanıyorlar. Oysa ki ülkemizde kekik yağı kullanımı son yıllarda artacağına azalmış durumda. Yurt dışındaki doğal eczanelerde doğal antibiyotik olarak pazarlanan kekik yağına maalesef ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor. Ülkemiz antibiyotik kullanımında üst sıralardayken yurt dışında antibiyotik kullanımı çok daha alt sıralarda. Ülkemizde antibiyotik kullanımı alışkanlıklarını değiştirmek açısından kekik yağının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle bakteri, virüs ve mantarların yüzde 75'i ile yüzde 95'inde etkili bu kadar doğal bir maddenin antibiyotikten çok daha önce tercih edilir olması aslında insan sağlığı, halk sağlığı ve ülkemizin sağlığı açısından çok önemli. Ülkemizin yurt dışından ciddi anlamda para vererek aldığı antibiyotiklere, hem bunların yan etkilerine hem de yurt dışına döviz çıkışı noktasında ülkemiz ekonomisine çok ciddi katkıları olacaktır" diye konuştu.

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'SU TÜKETMEDEN YETİŞİYOR'

Türkiye'de kekik sektörünün önünün açık olduğunu, üretimin yaygınlaşması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktaran Öztürk Sarıca, "Su tüketmeden yetişiyor. Zaten Lisinia'nın hedefi su tüketmeden yetişen aromatik bitkiler. Bunun başında lavanta gelmesine rağmen adaçayı ve kekik üretiminin ülkemizde yaygınlaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Lisinia'da 2 yıldır gönüllü çalışan ve Polonya'da Türk dili ve edebiyatı okuyan Maciej Walkowiak (31) da ülkesinde kekik yağı üretimi yapılmadığını, ilk kez burada yağ üretimi gördüğünü söyledi.



FOTOĞRAF 11 Muğla'da, akciğer, mide, astım, bronşit başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen, tatlı ve kahvelerde kullanılan, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında yararlanılan damla sakızın fiyatı el yakıyor. Geçen yıl kilosu 1200 liradan satılan damla sakızı, bu yıl ise 1700 liradan satışa sunuluyor. Türkiye'ye daha çok Yunan adalarından getirilen damla sakızından almak için aktarlara gelenler, fiyatını duyunca, genelde 5 veya 10 gram satın almayı tercih ediyor. Kilo ile alana pek rastlanmıyor. Menteşe ilçesinde aktarlık yapan Şeref Barut, Son 2 yıldır döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle damla sakızının fiyatında artış oldu. Şu an kilo fiyatı 1700 lira. Bazı yerlerde ise 1900 liraya satıldığını duyuyoruz. Damla sakızını, astım, bronşit rahatsızlığı bulunan kişiler daha çok tercih ediyor. Alan kişiler zeytinyağı ile karıştırıp tükettiklerini söylüyor. Kullananların dönüşü olumlu oluyor. Ürünün pahalı olması nedeniyle müşterilerimiz daha çok gramla alıyor dedi. Müşterilerden Mithat Kaplan ise, Damla sakızının solunum yolu rahatsızlığına iyi geldiğini söylediler. Astım, bronşit rahatsızlığım var. O nedenle damla sakızını kullanacağım. Ancak pahalı olması nedeniyle sadece 10 gram alabildim dedi. DAMLA SAKIZININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR: Sakız ağacından elde edilen damla sakızı ilk başta sıvıdır ve güneşte kurutulması sonucu sert ve saydam damlacıklar haline dönüştürülür. Ağza alıp çiğnendiğinde de hemen yumuşar. Antiseptik özelliğinden dolayı diş macunu üretiminde kullanılmaktadır. Damla sakızının en önemli özelliği antiseptik olmasıdır. Sakız olarak ağızda çiğnenmesi ağız sağlığını korur. Ayrıca çiğnenmesi dişlerin beyazlamasını sağlar. Toz olarak su ile gargara şeklinde de kullanılabilir. Bir diğer önemli faydası mide üzerinedir. Midede oluşan yanma, ekşime, alevlenme durumlarını giderir. Yemeklerden yarım saat önce çiğnemek yeterli olur. İdrar söktürücü özelliği de bulunan bu sakız, böbrek sağlığını da korur. Karaciğere faydalı olduğu gibi göğüs hastalıklarının iyileştirilmesinde de etkilidir. Nefes darlığı çekenler toz haline getirip su ile içmeleri gerekir. Havanda dövülüp bal ile karıştırılarak astım hastalarınca da kullanılabilir. Dondurma, muhallebi çeşitlerinde, kahvede kullanılır ve katıldığı gıdalara güzel bir tat katar. Ambalaj içerisinde şeffaf kaya tuzuna benzeyenleri damla sakızı reçinesidir ve dövülerek kullanılacak olanları bunlardır. Tatlı yapımlarında ezilerek toz halinde kullanılır. Damla sakızının fiyatı el yakıyor: Kilosu 1700 lira Akcier, astım, bronşit gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen, gıdı, kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan damla sakızının kilosu, Muğla'daki aktarlarda bin 700 liradan satılıyor.

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FOTOĞRAF 9 Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Ardından da günlerce hatta haftalarca emek vererek, kıl testere ve ıskarpela kullanarak, hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblolar üretmeye başladı. Büyük beğeni gören ahşap oyma eşyaları, artık 17 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca kurduğu e-ticaret sitesi üzerinden hem yaptığı ahşap ürünleri hem de ahşapçılık ile uğraşan hobi meraklılarına malzeme satıyor. Ahşap oymacılığının kaybolmaya yüz tuttuğunu belirten Özgür Ulus, ''Babam bu işi kendisi sürdürüyordu, Yedi yıl önce bu işe başladım. Şu anda babam ile birlikte çalışıyoruz... ...Hem yurt içi hem de yurt dışına ahşap ürünler ve bu ürünleri ortaya çıkarmak için gerekli olan malzemeleri yolluyoruz. Biz kıl testere ve ıskarpela kullanarak ürünlerimizi çıkartıyoruz... İlk olarak kuş kafesleri ile başladık. Şu anda daha çok mücevher kutuları, tespih kutuları, hediyelik eşyalar yapıyoruz. Ufak objeler el sanatımızı ortaya koymak için daha dikkat çekici oluyor dedi. Ahşap ürünlerin fiyatlarının desen yoğunluğuna ve kullanılan malzemeye göre değiştiğini kaydeden Ulus, Fiyatlar, 100 liradan başlayıp, 30-40 bin liraya kadar yükseliyor. Ürünlerimin yapım süresi de değişiyor. Kimi 8 saat kimi haftalarca sürebiliyor. Ürünlerimizde 7 kıtadan 83 çeşit ağaç kullanıyoruz'' diye konuştu. Ahşap oyma ürünleri, 17 ülkeye ihraç ediyor Fiyatı 100 TL'den başlayıp 40 bin TL'ye kadar çıkıyor Bursa'da 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa merak saran Özgür Ulus, kıl testere ve ıskarpela kullanarak yaptığı ahşap oyma ürünleri, 17 ülkeye ihraç ediyor. BiP'te paylaş

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