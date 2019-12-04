Kentsel dönüşümün Z Raporu

Türkiye nüfusunun yüzde 71’i deprem riski altındaki alanlarda ikamet ediyor. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde, binaların büyük kısmının yenilenmesi gerekiyor. Hayati önem taşıyan kentsel dönüşümle ilgili hedef ve uygulamalar, Z Raporu’nun Aralık sayısında kapsamlı bir dosya çerçevesinde okurlarla paylaşılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YENİ YOL HARİTASI

Eylül ayında ilan edilen kentsel dönüşümün yeni yol haritası Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na göre, yenilenmesi gereken 6,7 milyon konuttan acil ve öncelikli denilen 1,5 milyon adedinin dönüşümü, 5 yıl içerisinde sağlanacak. Bu çerçevede 100 bini İstanbul’da olmak üzere her yıl 300 bin konutun dönüşümü gerçekleştirilecek. Kentsel dönüşüm, bir bina yenileme programı olmanın ötesinde, çevre ve insan kalitesini artırmaya yönelik şehir planları oluşturmak üzere bir fırsat olarak da görülüyor. Kentsel dönüşümle ilgili önemli tespitler, uzman yorumları eşliğinde Z Raporu sayfalarında yer alıyor.

ŞİLİ’DEN HONG KONG’A DÜNYA AYAKTA!

Dünya gündemine son aylarda küresel çapta gerçekleşen muhalif protestolar damga vurdu. Şili’den Lübnan’a, Hong Kong’dan İspanya’ya, İran’dan Irak’a, Bolivya’dan Haiti’ye kadar dünyanın dört bir yanında hükümet ve sistem karşıtı protestolar son hızla devam ediyor.

60’lı ve 80’li yılların sonundaki eylemlere benzetilen yeni protesto dalgasında insanlar yolsuzluk, zam, gelir dağılımındaki eşitsizlik, işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlikler gibi farklı taleplerle sahneye çıksa da, bazı ortak talepler dikkat çekiyor. Detaylar Z Raporu’nun gündem dosyasında.

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Videonun altın çağı

Çevrimiçi video seyretmek artık gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Yeni neslin çok büyük bölümü, bildiğimiz anlamda televizyon seyretmeyi en az seviyeye indirmiş durumda; medyaya ayırdığı zamanın çoğunu video paylaşım sitelerinde, sosyal medyada veya dijital yayın platformlarında video izleyerek geçiriyor. Diğer yandan habercilerden uzmanlara, siyasetçilerden sıradan insanlara kadar herkes ‘hedef kitlesine’ öncelikle video ile ulaşma peşinde. Yükselen ve artık yeni normale dönüşen video trendi Z Raporu sayfalarında enine boyuna ele alınıyor.

Z Raporu’nun keskin kalemleri

Siyaset ve ekonomi gündemine ilişkin gelişmeleri değerlendiren Z Raporu’nun güçlü kalemleri, gündeme ilişkin farklı bakış açıları sunuyor. Yönetim felsefesinde iz bırakanları Prof. Dr. Mustafa Özel’in yazdığı, piyasaları analist Cüneyt Paksoy’un yorumladığı Z Raporu’nda bu ay Prof. Dr. Ömer Bolat, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Dr. Mehmet Akif Soysal, Doç. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Prof. Dr. Obiyathulla Ismath Bacha, Pierre Chiartano, Dimitri Triantaphyilou ve Shuriah Niazi’nin derinlikli analizleri yer alıyor.