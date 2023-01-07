Keşiflerin geliri TPAO’ya: Hem Karadeniz'deki doğal gaz hem Gabar'daki petrol

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Gabar’daki petrol ve Karadeniz’deki doğal gaz keşiflerinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) petrol ve doğal gaz üretim geliri olarak kayda gireceğini belirtti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TVF’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Ermut, “Direkt olarak TPAO finansalına petrol ve doğal gaz üretim geliri olarak kayda girecek. BOTAŞ için de taşıma geliri katkısı öngörülüyor. BOTAŞ’ın dışarıya ödediği gaz bedeli kadar finansal yükünün de azalmış olması bekleniyor” şeklinde konuştu.

FİNANS MERKEZİNDE YOĞUN KİRALAMA TALEBİ

Söz konusu gelirin BOTAŞ’ın taşıma kârına direkt yansıyacağı bilgisini veren Ermut, “Varlık Fonu’nun da özellikle petrokimya projesi devreye geçtiğinde arz güvenliği ve ihtiyacını görmesi açısından hem de maliyetin düşmesi için önemli olacak” dedi. Yeni keşiflerle petrokimya yatırımları için gereken ortamın oluşacağına dikkati çeken Ermut, TÜPRAŞ ve PETKİM dışında da yeni üretim tesislerin kurulabileceğine vurgu yaptı. İstanbul Finans Merkezi’nin 2019 itibarıyla önemli bir kısmının tamamlandığını ifade eden Ermut, ‘hukuki altyapıyla ilgili konularda kanunun geçmesini’ bekleyerek, finansal kiralamayla ilgili faaliyetlerini ertelediklerini söyledi. Ermut, İstanbul Finans Merkezi’nde ticari kiralamanın çok yoğun bir talep gördüğünü ifade ederek, “Bir talep sorunu yaşayacağımızı hiç düşünmedik. Geçen seneye kadarki emlak artışları olana kadar biraz endişeliydik ama şu anda öyle bir endişemiz kalmadı” dedi. Ermut ayrıca, bu sene itibarıyla net zararda gözükse de Türk Şeker’in ve Çaykur’un operasyon olarak kâra geçtiğini söyledi.

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Salim Arda Ermut

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) arasında daha önce Türkiye teknoloji ekosistemini geliştirmek amacıyla kurulan 300 milyon dolarlık teknoloji fonu çalışmalarına vurgu yapan Ermut, “300 milyon dolarlık bir ‘taahhüt’ yaptık, yani 150 milyon dolar biz, 150 milyon dolar da onlar koyacak. Para henüz gelmedi. Şu anda karşılıklı olarak son aşamaya geldik” diye konuştu.

KÖRFEZ’LE 1 MİLYAR DOLARLIK FON ADIMI

İki tarafın da mümkün olan en kısa zamanda fonun başarısına göre bunu 1 milyar dolara kadar çıkarma iradesinde olduğuna değinen Arda Ermut, şöyle konuştu: “İki ülkenin birden Varlık Fonu’nun olduğu bir ortamda kredibilite de sağlandığı için çarpan etkisi oluşacak. 50 milyon dolar koyduysanız, onların yurt dışından 500 milyon dolarlık daha bir fon getirebilme imkânları oluyor; böylece çarpan etkisiyle teknoloji ekosistemine faydası çok daha fazla oluyor.”

Rakamlarla TVF'nin 2021 yılı

-Türkiye Varlık Fonu’nun 2021 yılı itibarıyla aktif toplamı 247 milyar dolara ulaştı.

-Finans sektörü hasılatı 72,5 milyar TL ve finans sektörü harici hasılatı 170,6 milyar TL arttı.

-Aynı dönemde konsolide kâr ise 10,3 milyardan 11,1 milyar TL’ye yükseldi.

-Konsolide öz kaynaklar 109 milyar TL tutarında bir artışla 396 milyar TL'ye ulaştı.

-Finans sektöründe 2021 yılında bir önceki yıla göre kâr 8,7 milyar TL arttı.

Çepni Karadeniz tabanına indirildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde gaz toplama ve dağıtım haznesi görevi yapacak olan ‘Çepni’nin deniz tabanına indirildiğini bildirdi. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, söz konusu ekipmanın deniz tabanına yerleştirilmesine ilişkin görüntülere yer verildi. Söz konusu paylaşımda, “Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım...Gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ, Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde, deniz tabanına başarıyla yerleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

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