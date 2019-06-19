Ekonomi Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Mardin'in Derik ilçesinde Mehmet Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.

Haber Merkezi DHA
Mardin'de 15 kiloluk kasalar 15 liradan satışa sunuldu.
Mardin'de 15 kiloluk kasalar 15 liradan satışa sunuldu.

Mersin'den Mardin'in Derik ilçesine kamyonetle domates getiren Mehmet Nuri Sakin, kilosunu 1 liraya satışa sundu. Sakin'in 15 kiloluk kasaları 15 liradan satışa sunduğu domatesler, kısa sürede tükendi.

Mehmet Nuri Sakin, "Vatandaşlar ucuz domates alabilsinler diye satıyoruz. Pazarda 2-3 liraya satılan domatesleri 1 liraya veriyoruz. Mersin'den her hafta ortalama 2 ton domates getiriyoruz. Satışa sunduğumuz domatesler kısa sürede tükeniyor. İlçe halkının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.

DHA
Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.

Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi
EKONOMİ
Domatesin fiyatı dibi gördü, üretici önlem istedi

Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti
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Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti

20 kilometre yol katedilerek toplanan mantar 70 liradan satılıyor
FOTOĞRAF 9
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Karlıova ilçesindeki dağların yüksek kesimlerinde yetişen mantar, tezgahlardaki yerini aldı.
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Yöre halkı, 'Kınkor' diye isimlendirilen mantarı toplamak için 20 kilometre yol katediyor.
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2 bin 500 rakımlı Bingöl Dağı'nda yetişen mantarı toplayıp, ilçe merkezinde kilogramını 70 TL'den satışa sunuyor.
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ZORLU YOLCULUK SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BAŞLIYOR: Birçok ailenin geçim kaynağı haline gelen 'Kınkor', dağların dik tepelerinde ve sarp geçitlerde yetişiyor.
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Sabahın ilk ışıklarında yola çıkanlar, gün boyu 6-7 kilogram mantar toplayabiliyor.
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Günde 100 kilograma yakın mantar sattığını söyleyen Tekin Bingöl, mantarının büyük zorluklarla toplandığından dolayı fiyatının yüksek olduğunu belirtti.
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Yöre halkının topladığı mantarları satın alıp, sattığını anlatan Bingöl, Kınkor mantarı geçim kaynağımız. Her yıl bahar aylarının gelmesiyle birlikte, yaklaşık bir aylık sürede bu mantarlar toplanıyor. Toplanması çok zor...
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Yaklaşık 20 kilometre yol yürüyerek, mantarları topluyoruz. Kınkor mantarı, tadı güzel olduğu için, kuzu etinden lezzetli olduğu için, ilçe dışından da büyük ilgi görüyor dedi.
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20 kilometre yol katedilerek toplanan mantar 70 liradan satılıyor
20 kilometre yol katedilerek toplanan mantar 70 liradan satılıyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayanlar, dağlarda yetişen 'kınkor' mantarını 20 kilometre yol katederek toplayıp, kilogramını 70 TL'den satıyor.


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Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Balıkesir çevreleri ile İstanbul’un Anadolu Yakası'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Adana, Osmaniye, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Ordu, Artvin ve Gümüşhane çevreleri ile Sakarya’nın güney, Mersin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar
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Yine sahnedeler: Erbakan'ın karşısındaydılar İmamoğlu'nun arkasındalar

İstanbul'daki seçimler için geri sayım sürerken CHP-HDP ve İyi Parti'nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin en önemli 'etki' kuruluşlarından biri olan Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü (WINEP) bağlantısı soru işaretlerine neden oldu. WINEP ile organik bağı olan isimlerin daha önce Türkiye'ye çok büyük zararlar veren adımların mimarı olması 'CHP adayını uluslararası arenada kimler destekliyor?' sorusunu beraberinde getirdi. Hatırlanacağı üzere Necmettin Erbakan, REFAH-YOL hükümetini iktidardan düşürenin WINEP ve Alan Makovsky olduğunu açıklayarak, 28 Şubat döneminin asıl mimarlarının da bu yapı olduğunu açıklamıştı. Erbakan'ı iktidardan eden Henri Barkey, Alan Makovsky gibi isimlerin yanı sıra Soner Çağaptay, Yurter Özcan, Faruk Loğoğlu gibi 'Arı Hareketi'nin önemli simaları bugün gelinen noktada İmamoğlu'nun arkasında yer alıyor.
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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik sistemi düzenlemesi hakkında açıklamada "Meclis'te görüşmelere Salı günü yeniden başlayacağız. Haftaya cumaya kadar teklifin geçmesini bekliyoruz." dedi. Muş, ayrıca "Milli Eğitim ile ilgili 19 maddelik kanun teklifi veriyoruz. Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarılıyor" dedi.

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