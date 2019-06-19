Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Mersin'den Mardin'in Derik ilçesine kamyonetle domates getiren Mehmet Nuri Sakin, kilosunu 1 liraya satışa sundu. Sakin'in 15 kiloluk kasaları 15 liradan satışa sunduğu domatesler, kısa sürede tükendi.
Mehmet Nuri Sakin, "Vatandaşlar ucuz domates alabilsinler diye satıyoruz. Pazarda 2-3 liraya satılan domatesleri 1 liraya veriyoruz. Mersin'den her hafta ortalama 2 ton domates getiriyoruz. Satışa sunduğumuz domatesler kısa sürede tükeniyor. İlçe halkının ilgisi bizi memnun ediyor" dedi.
DHA
Nuri Sakin'in, mahalle arasında kilosunu 1 liraya sattığı bir kamyonet dolusu domates, kısa sürede tükendi.
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Karlıova ilçesindeki dağların yüksek kesimlerinde yetişen mantar, tezgahlardaki yerini aldı.
Yöre halkı, 'Kınkor' diye isimlendirilen mantarı toplamak için 20 kilometre yol katediyor.
2 bin 500 rakımlı Bingöl Dağı'nda yetişen mantarı toplayıp, ilçe merkezinde kilogramını 70 TL'den satışa sunuyor.
ZORLU YOLCULUK SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BAŞLIYOR: Birçok ailenin geçim kaynağı haline gelen 'Kınkor', dağların dik tepelerinde ve sarp geçitlerde yetişiyor.
Sabahın ilk ışıklarında yola çıkanlar, gün boyu 6-7 kilogram mantar toplayabiliyor.
Günde 100 kilograma yakın mantar sattığını söyleyen Tekin Bingöl, mantarının büyük zorluklarla toplandığından dolayı fiyatının yüksek olduğunu belirtti.
Yöre halkının topladığı mantarları satın alıp, sattığını anlatan Bingöl, Kınkor mantarı geçim kaynağımız. Her yıl bahar aylarının gelmesiyle birlikte, yaklaşık bir aylık sürede bu mantarlar toplanıyor. Toplanması çok zor...
Yaklaşık 20 kilometre yol yürüyerek, mantarları topluyoruz. Kınkor mantarı, tadı güzel olduğu için, kuzu etinden lezzetli olduğu için, ilçe dışından da büyük ilgi görüyor dedi.
20 kilometre yol katedilerek toplanan mantar 70 liradan satılıyor
20 kilometre yol katedilerek toplanan mantar 70 liradan satılıyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayanlar, dağlarda yetişen 'kınkor' mantarını 20 kilometre yol katederek toplayıp, kilogramını 70 TL'den satıyor.