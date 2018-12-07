Ekonomi Kimler 41 yaşında emekli olabilir?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kimler 41 yaşında emekli olabilir?

Kimler 41 yaşında emekli olabilir?

Kamu çalışanları sosyal güvenlik hakları bakımından, 2008 yılı Ekim ayından önce veya sonra başlayanlar şeklinde ikiye ayrılıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında, yani 2008 Ekim ayından sonra çalışmaya başlayan kamu görevlileri, genel olarak işçi ve esnaf statüsünde çalışanlarla aynı kurallara tabi bulunuyor. Ancak, bazı kamu görevlileri var ki, isteseler de belirli yaş hadlerinden sonra çalışamıyorlar. Bazı meslek gruplarında yaş haddi 41’e kadar düşüyor.

Diğer
Bazı meslek gruplarında yaş haddi 41’e kadar düşüyor.
Bazı meslek gruplarında yaş haddi 41’e kadar düşüyor.

5510 sayılı Kanun uyarınca, 2008 Ekim ayından itibaren 4/c’li olarak kamuda çalışmaya başlayanlar da 4/a (işçi) ve 4/b (esnaf) statüsünde çalışanlarla aynı kurallara tabi. 4/c’li kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olabiliyor. Söz konusu kamu çalışanlarının emeklilik yaşları 2036 yılından itibaren kademeli olarak artacak ve 2048 yılından itibaren de 65 yaşından önce emekli olamayacaklar. Habertürk'te yer alan habere göre bunlar, emekli olabilecekleri en düşük yaşlar.

Kamu çalışanları genel olarak, çalışabilecekleri azami süre bakımından da 65 yaş haddine tabi bulunuyor. Genel kural böyle olmakla birlikte bazı unvanlardaki kamu çalışanlarının ve özellikle de askerlerin emeklilik durumları çok daha karışık.

RE’SEN EMEKLİYE SEVK EDİLENLER NE ZAMAN EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİR?

Subay, astsubay, askeri memurlar ile uzman jandarma ve uzman erbaşlar ahlak noktasından hükümle veya yetersizlik ya da disiplin sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine veyahut askeri mahkeme kararı üzerine re’sen emekliye sevk edilirse, bunlara kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını dolduruncaya kadar emekli aylığı bağlanamayacak.

Askerler dışında kalan kamu görevlileri de ahlak ve yetersizlik gerekçesiyle re’sen emekliye sevk edildiğinde 58-60 yaşından önce emekli aylığı alamayacaklar.

KİMLER 41 YAŞINDA EMEKLİ AYLIĞI ALABİLİR?

Yaş haddi asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanıyor. Bu rütbelerdeki askerlere, 5400 günü, yani 15 yıl primleri bulunuyorsa, yaş haddinden emekliye ayrıldıklarında aylık bağlanıyor. Yaş haddi astsubay çavuşlarda 43; yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar ile astsubay üstçavuşlarda 46, astsubay başçavuşlar da 49 olarak uygulanıyor.

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DOKTORLAR 72 YAŞINA KADAR ÇALIŞABİLİR

Doktorlar da isterlerse 58-60 yaşında emekli olabilirler. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile aile hekimleri, kendi istekleriyle 72 yaşına kadar çalışabiliyor.

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