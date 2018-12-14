Ekonomi Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kimlik kartında randevu süresi kaç gün? Sürücü belgesinde randevu süresi kaç gün?

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresi 60 günden 10 güne indirilecek.

Yeni Şafak
Yeni randevu sistemi devreye girecek.
Yeni randevu sistemi devreye girecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni randevu sisteminin devreye girmesiyle, kimlik kartı ve sürücü belgesi için randevu süresinin 60 günden 10 güne indirileceğini açıkladı.

YENİ RANDEVU SİSTEMİ HAYATA GEÇECEK

Erdoğan, "Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu sitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz" dedi.

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