Kimya ihracatı ocak ayında yüzde 30 arttı

Gerçekleştirilen 25.4 milyar dolarlık ihracat ile sektörün 2021 yılını ikinci sırada tamamladığını belirten Pelister, 2020 yılına göre sektörün yüzde 38.79 büyüdüğünü vurguladı.

Pelister, "Sektörümüz kapasite kullanımıyla, kilogram ortalama birim değeri artışı ile, istihdam artışı ve pazar çeşitliliği ile elindeki enstrümanları kullanarak, ülkemizin büyümesinde etkili olan ihracata en fazla katkıyı veren ikinci büyük sektör oldu. Sektörümüzü bu rekor başarıya ulaştıran tüm ihracatçılarımızı en içten duygularımla kutluyor ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Pelister, bu yıla da güzel bir başlangıç yaptıklarına değinerek, "Ocak ayında yüzde 30.60 artışla 2.13 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Kimya sektörümüz ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunu korudu. Bununla birlikte ihracatını en çok artıran sektörler arasında da ikinci sektör oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç sektör plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu.

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En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke Hollanda, İtalya ve ABD olurken, Çin ilk on ülke arasına girdi. Ayrıca Singapur’a yapılan ihracat yüzde 2.634.84 artışla dikkati çekiyor. Sektörümüzün ihracatta yakaladığı bu ivmeyi artırmasını diliyoruz. Bu yıl 28 milyar dolarlık ihracata ulaşma hedefimiz doğrultusunda daha fazla yüksek katma değerli ihracat yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu

İKMİB verilerine göre Hollanda, ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ocak ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İtalya, ABD, Almanya, Lübnan, İspanya, Irak, İsrail, Çin ve İngiltere oldu. Ocak ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 278.54 ile yine Hollanda’da oldu. Bu ülkeye yapılan kimya ihracatı 153 milyon 277 bin dolar olarak gerçekleşti. Hollanda’ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve “kauçuk, kauçuk eşya” oldu.

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Ocakta en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Ocak ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 718 milyon 857 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 552 milyon 471 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 696 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu. Ocak ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 50.70 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.

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