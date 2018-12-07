Kira oranları TÜFE'ye göre belirlenecek

AK Partili milletvekillerinin hazırladığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Buna göre, kabul edilen kanun teklifiyle kira oranlarının belirlenmesinde önemli bir değişiklik yapıldı. Kira artış oranının belirlenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranları kullanılacak.

Bu oranın belirlenmesini Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak. Bakanlık farklı kira sertifikası türlerinden de ihraç yapabilecek.

Kira Artış Oranı TÜFE Üzerinden Hesaplanırsa Kiraya Yüzde Kaç Zam Yapılacak?

Aralık ayında kira sözleşmesi dolan ve yılbaşında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler için 2019 yılı kira artış oranı TÜFE üzerinden hesaplanacak.

Aralık ayı kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olan yüzde 15,63 oranı kullanılacak. Yani ev sahipleri kiracılarına yüzde 15,63 oranında zam yapma hakkı elde edecekler. Kira sözleşmesi üzerinde yıllık kira artışı zam oranı belirlenmediyse ev sahipleri Kasım ayında kira sözleşmeleri dolan kiracılarına Aralık ayı kira zam oranı olarak en fazla yüzde 15,63 oranında zam yapacaklar.