Kiralık evlerde 1 Temmuz detayı: Fırsatçı ev sahipleri harekete geçti

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Ev kiralarına yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz'da son erecek olmasını fırsat olarak gören birçok ev sahibi, kiralık boş dairelerini emlakçılardan çekmeye başladı. Uygulamanın devam etmemesi halinde kira fiyatlarının artacağını belirten Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Devlet tarafından belirlenmiş konutlarda kira artışı yüzde 25, iş yerlerinde tüfe olarak, biraz daha yüksek kalıyordu bu gelecek aylarda bitecek. Bundan sonra da muhtemelen yine eski orana, tüfe oranına ortalamasıyla yapacaklar. Bu yine yüksek çıkacak yüzde 72-73'lerde, şuanda. Bu sorun oluşturur" dedi.
Durumu fırsat biliyorlar
Ev kiralarına yüzde 25 zam sınırı, 1 Temmuz'da sona eriyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda ev sahipleri kira fiyatını eskiden olduğu gibi tüfe oranına göre belirleyecek. Durumu fırsat olarak gören çoğu ev sahibi ise şimdiden kiralık boş dairelerini emlakçılardan çekmeye başladı. 6 Şubat'ta meydana gelen ve birçok ilde büyük tıkımlara sebep olan deprem felaketinin ardından vatandaşların çevre illere göç etmesiyle hali hazırda konuta duyulan ihtiyaç artmıştı. Emlakçılar uygulamanın bitmesi halinde ilerleyen süreçte yüzde 70'e varan kira artışlarıyla karşı karşıya kalınacağını belirtti.
Tüfe oranı ortalamasıyla yapılacak
Mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiğini ifade eden Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Devlet tarafından belirlenmiş konutlarda kira artışı yüzde 25, iş yerlerinde tüfe oranında biraz daha yüksek kalıyordu bu gelecek aylarda bitecek. Bundan sonra da muhtemelen yine eski tefe tüfe oranına ortalamasıyla yapacaklar. Bu yine yüksek çıkacak yüzde 72-73'lerde, şuanda. Bu sorun oluşturur. Neden oluşturur çünkü gerek pandemide, gerek depremden sonra ciddi bir konut üretilmedi. Konut ihtiyacı oldu kentimize her yıl 18-19 bin civarında öğrenci geliyor, keza kamu görevlileri geliyor talebi fazla oluyor ve göç talebi fazla olan bir kentiz sanayi kentiyiz, dolayısıyla talep gören bir kentiz. Kiralıklara çok ciddi talepler var, bu talepler karşılanamıyor.
Kira oranları artabilir
Fırsatçılara gün doğacağının altını çizen Hacıoğlu, "Devlet tarafından kamu bankalarında bir kampanya başlatıldı. Hemen gayrimenkul fiyatları yukarıya çıktı. Aslında burada Ticaret Bakanlığı'nın denetiminde, bakanlık bu dönem daha fazla bir araştırma daha fazla detay çalışması yaptı. Çok fazla fahiş fiyat arttıranlara ceza kesti, işlem uyguladılar bu dönem fiyatlar çok fazla artmadı. 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem afeti yaşadık, sadece kentimize değil bütün Türkiye'de tarla arsa vasfında olan gayrimenkullerin fiyatları da arttı. Gayrimenkulde ciddi bir artış var, bu artıştan mutlu değiliz, gayrimenkul almak hayal oldu. 1 Temmuz'da bitecek olan yüzde 25'lik artış, kira oranlarını biraz daha artırır. Fırsatçı mal sahipleri ya da gayrimenkullere aracılık yapan kişiler bunu fırsat bilip, arttırılacaklarını düşünüyorum. Çünkü otomobilde olsun gayri menkulde olsun başka bir sektörde olsun piyasa oturmuşsa belki çok yukarıya çıkmayabilir ama aşağıda inmez bundan sonra bu haliyle stabil şekilde devam eder" şeklinde konuştu.