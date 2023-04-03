İş yeri kira zam oranları belli oldu

Nisan ayı kira artış oranı açıklandı
TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, nisan ayı için belli oldu.
Zam oranı yüzde 70,20
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 70.20 oldu.
Konut kiralarına yüzde 25’lik tavan uygulaması devam ediyor
İş yerleri için bu ay yapılacak zamlarda en yüksek zam oranı yüzde 70,20 olarak uygulanabilecek. Konut kiralarındaki fahiş fiyat artışlarını engellemek için Haziran 2022'de getirilen yüzde 25'lik tavan uygulaması temmuz ayına kadar devam edecek.
Yeni bir uygulama hayata geçirilmezse temmuz ayından itibaren konutlarda da zam oranı, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanacak.