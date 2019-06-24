Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Kiraz üreticisi para kazanamamaktan şikayetçi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kiraz üreticisi para kazanamamaktan şikayetçi

Bursa’nın dağ ilçelerinde yetişen ve lezzeti ve iriliğiyle en çok tercih edilen kirazlar arasında bulunan ziraat 900 cinsi kirazların hasadına başlandı. Kalitelerinin yurt dışına ihraç olduğu, çatlak ve kalitesizlerinin yurt içinde satıldığı kirazın hasadına başlayan üreticiler, ellerinden 3-5 lira arasında alınan kirazın pazarda ve yurt dışında korkunç paralara satıldığını belirterek, bu durumdan şikayetçi oldu.

Haber Merkezi IHA
Kiraz üreticileri.
Kiraz üreticileri.

Türkiye’nin en kaliteli kirazı olarak bilinen ziraat 900 cinsi kirazların hasadına başlayan Bursalı çiftçiler para kazanamamaktan şikayetçi.

10 binlerce kiraz bahçesinin bulunduğu bölgede artan maliyetler ve fiyatların düşük olmasından yakınan üreticiler, böyle giderse kiraz ağaçlarını sökeceklerini belirtti. Kirazda parayı üreticinin değil aracının kazandığını belirten çiftçiler, fiyatın tamamen tüccarın elinde olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak.

KİLOSU 5 LİRA

Harmancık ilçesinin Çakmak köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, sabah saat 07:00’de işe başlıyor. Akşam 17:00’ye kadar bahçede merdivenle çıktıkları ağaçlardan kirazları tek tek toplayan üreticiler, topladıkları bu kirazları kaliteli ve kalitesiz olmak üzere sınıflara ayırıyor. Kaliteli olanlar yurt dışına giderken, alt kalitede olanlar ise yurt dışında satılıyor. Ayırdıkları kirazları daha sonra tüccara götürüp satıyorlar. Kaliteli kirazlar kilosu 5 liradan satılırken, yağmurdan ve hava şartlarından zarar görmüş kirazlar ise 3 liradan satılıyor. Bir yevmiyeci günde 40 kilo kiraz toplarken, 100 lira yevmiye alıyor.

Türkiye’nin en kaliteli kirazını yetiştiriyorlar, tek şikayetleri para kazanamamak

'KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ'

Sattıkları kirazlardan bekledikleri parayı kazanamadıklarını ifade eden Hasan Hüseyin Altın, "Bu yıl havaların yağışlı olması sebebiyle rekoltede düşüş var, bizim en büyük sıkıntımız pazar sıkıntısı. Ürettiğimiz hiç bir malı değerinde satamıyoruz. Köyümüzdeki kiraz ağaçlarının en az yarısı kesildi. Yarın biz de keseceğiz. Benim dönümde 5 bin lira maliyetim var, sattığım kiraz 4 bin lira. Bir işçinin yevmiyesi 100 lira. Günlük 40 kilo kiraz topluyor. Biz kirazı 3-5 lira arasında satıyoruz. Bu işten parayı kazanan aradaki tüccarlar. EL emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Böyle giderse bir iki yıl içinde burada kiraz ağacı diye bir şey kalmaz. Daha önce köyümüzde çilek yetiştiriyorduk. Para kazanamayınca bunu ekmeyi bıraktık. Kiraza yöneldik. Şimdi bundan da para kazanamıyoruz. Biz direniyoruz. Bu işi bırakmıyoruz. Ama bize bırakın diyorlar. Biz ürettiğimiz kirazın fiyatının kaç lira olduğunu bilmiyoruz. Bu tamamen tüccarın insafına kalmış" dedi.

REKLAM

Litresi 120 eurodan satılıyor
EKONOMİ
Litresi 120 eurodan satılıyor

Volkswagen'den dev yatırım iddiası: Türkiye ile görüşüyorlar
EKONOMİ
Volkswagen'den dev yatırım iddiası: Türkiye ile görüşüyorlar
İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması.
Gerçekler bilinmeli

​Pakistanlı fizikçi, Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini araladı.
Gerekirseyeniden vururuz

Gerekirse
yeniden vururuz

​İran-ABD krizi devam ediyor.
3 girişli<br>mağarada bulundu

3 girişli
mağarada bulundu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
F.Bahçe için<br> kritik hafta

F.Bahçe için
kritik hafta

​Sarı lacivertliler UEFA'nın kararını bekliyor.
İstanbul<br> seçimini yaptı

İstanbul
seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, İmamoğlu kazandı.
Rus polisi sevinci

Rus polisi sevinci

​Turist sayısında bir milyonluk bir artış yaşanacak.
Türkiye ile görüşüyorlar

Türkiye ile görüşüyorlar

Otomobil devi Volkswagen'den dev yatırım iddiası.

Filistin'i satanlara<br>ortak olmayacağız

Filistin'i satanlara
ortak olmayacağız

Lübnan Meclis Başkanı Berri açıklama yaptı.
LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

​Binlerce öğrencinin meraklı bekleyişi sona erdi.
Liderlerle görüşecek

Liderlerle görüşecek

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik ziyaretler.
İmamoğlu'nu<br>tebrik etti

İmamoğlu'nu
tebrik etti

Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Köprüde takla attı

Köprüde takla attı

​15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik kilitlendi.
4 şerit kapatılacak

4 şerit kapatılacak

​50 gün boyunca sadece 2 şerit çalışacak.
Sonuçlar<br>panoya asıldı

Sonuçlar
panoya asıldı

İstanbul seçim sonuçlarında oy oranları netleşti.
Bahçeli'den ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.