Kırmızı bültenle aranıyordu: Firari kriptocu Sırbistan'da ortaya çıktı

Bu yaşananların ardından Terraform Labs'in Güney Koreli Kurucusu ve CEO'su Do Kwon hakkında soruşturma açıldı.

Mayıs ayında Terra ağının sabit coini TerraUSD'nin (UST) 1 dolarlık değere tutunamamasıyla kripto para tarihinin en büyük çöküşlerinden birisi yaşanmıştı.

Terra ağının yerel kripto parası LUNA da bunun üzerine çakıldı. Toplamda 1 haftada 40 milyar dolarlık piyasa değeri buharlaştı.

Soruşturma sonucu Do Kwon'un önemli ihmallere imza attığı tespit edilince Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldı.

Ancak soruşturma açıldığında Singapur'da olan Do Kwon bu ülkeden kaçmış ve bugüne kadar nerede olduğu tespit edilememişti. Güney Kore basını ise dün resmi kaynaklara dayandırdığı haberlerde Do Kwon'un Sırbistan'a geçtiğini bildirdi.

Çıkan haberlerin ardından Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi Do Kwon'un Sırbistan'da olduğunu doğruladı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Bu ülkeye Dubai'den geçtiğinin tahmin edildiğini bildirdi. Yetkililer aranan ismin ülkelerine iadesi için harekete geçti. Güney Kore'nin Sırbistan'la suçluların iadesi anlaşması bulunmuyor. Dolayısıyla sürecin nasıl işleyeceği henüz bilinmiyor.

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