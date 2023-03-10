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Ekonomi

Kırmızı et üreticilerinden fiyatlara müdahale beklentisi

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, son iki aydır yükselen kırmızı et fiyatları için Et ve Süt Kurumunun (ESK) piyasaya müdahale etmesini beklediklerini söyledi.

11:15 . 10/03/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı
Bülent Tunç
, son iki aydır yükselen kırmızı et fiyatları ve SAT-2 serotipi şap hastalığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetiştiricilerin yaklaşık 4 yıldır girdi maliyetlerindeki artış ve aynı oranda yükselmeyen kesim fiyatlarından rahatsız olduğunu aktaran Tunç, üreticinin sattığı hayvanı yerine koymadığını anlattı. Tunç, "Besiciler zarar ettikleri için hayvan tutamaz hale geldi. Yeni yılla birlikte fiyatlar artışa geçti. Ayrıca depremlerden sonra bu artış hızlandı. Fiyat artışlarının depremle çok ilgisi yok. Biz yıllardır fiyatların bu seviyede gitmeyeceğini ve hayvan varlığı azaldıkça fiyatların artacağını söylemiştik." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için önlem alınması gerektiğini belirten Tunç, ESK'den piyasaya müdahale etmesini beklediklerini söyledi. Tunç,
"ESK ithal besilik hayvan veya karkas et getirilebilir. Biz buna karşı değiliz. Genç besilik hayvan gelirse büyük hayvanlar ahırdan çıkar. Hem hayvanlar gençleşmiş olur hem de piyasaya olumlu bir etkisi olur. ESK'nin ithal hayvan veya karkas et müdahalesi kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin önüne geçebilir. Belki bir nebze düşürebilir."
ifadelerini kullandı.

Tunç, büyük hayvan işletmelerinin varlığını bir şekilde sürdürdüğüne dikkati çekerek, besilik hayvan getirilirse bunların küçük işletmelere verilmesinin hayvan varlığının artması ve sürdürülebilirlik için daha faydalı olacağını anlattı.

Ramazanda kırmızı et tüketiminin arttığına değinen Tunç,
"Bir müdahale olmazsa fiyatlar artmaya devam edebilir. Bu da vatandaşın kırmızı ete ulaşmasını engeller. Biz fiyatların makul olmasını ve ülkede herkesin bu protein kaynağından faydalanmasını istiyoruz. Ramazanda kırmızı ete ulaşımda sıkıntı olmaması için bir an önce müdahale edilmeli."
dedi.

"Şap hastalığı için acil önlem alınmalı"

Tunç, şap hastalığının çıkmasının hem ülkeye hem de sektöre büyük bir zarar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Dünyada şap artık çok görülen bir hastalık değil. Bizim ülkemizde de Trakya'da kontrollü bir bölge var ve burada da yaklaşık 10 yıldır şap hastalığına rastlanmadı. Şap hastalığının görülmemesi için hayvanların özellikler sınır giriş çıkışlarında önlemler alınmalı. Ayrıca kurban edilecek hayvanlar diğer illere gönderilirken de kan tahlilleri alınarak kontroller yapılmalı. Hızlı bir şekilde önlem alınıp şap hastalığının yayılması engellenemezse parasal kaybı çok fazla olur."


#Bülent Tunç
#ESK
#Kırmızı et fiyatları
#Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği
1 saat önce
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Kırmızı et üreticilerinden fiyatlara müdahale beklentisi
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