Kırsal kalkınma desteklerine başvuru süresi uzatıldı

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Dizi çeken mafya liderine baskın: Sırları ortaya çıktı

Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacıların büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon başlatıldı. Sabahın ilk saatlerinde il merkezi ve 18 ilçede organize suç örgütüne üye 241 kişinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenlendi. Suç örgütü lideri Kadir İ'nin cezaevinde olduğu ve daha önce FETÖ'cü polislerle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün FETÖ gibi hücre yapılanması kurduğu ve suç faaliyetlerini ve mafya türü yapılanmaları özendiren "Mahalle" adı altında bir internet dizisinin çekimlerine başladığı ve fragmanını da sosyal medyada yayınladıkları öğrenildi.