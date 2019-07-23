Ekonomi Kırşehire 40 milyon liralık biyogaz santrali
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırşehir'e 40 milyon liralık biyogaz santrali

Yılda 24 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen ve inşaatına başlanan santralin tanıtımı yapıldı. Emin Enerji Genel Müdürü Bozalp, "Bu tesisle yıllarca bölgenin ve çiftlik sahiplerinin sorunu olan atıklar bertaraf edilecek, çevre ve yer altı sularının kirlenmesinin de önüne geçilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv: Biyogaz santrali.
Arşiv: Biyogaz santrali.

Kırşehir'de, yılda 24 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedeflenen ve inşaatı devam eden 40 milyon lira yatırımla kurulacak biyogaz santrali tanıtıldı.

Emin Enerji Genel Müdürü Ünal Bozalp, düzenlediği basın toplantısında, Körpınar mevkisinde kuracakları biyogaz santralinin 2020 yılında işletmeye alınacağını söyledi.

Tesisin inşaat çalışmalarına başlandığını ifade eden Bozalp, yapım aşamasında ortalama 70, işletme aşamasında da 25 kişi çalıştırılarak santralin, bölge halkına iş imkanı sağlanacağını da vurguladı.

İlk etapta santral için 40 milyon liralık yaptırım yapılacağını vurgulayan Bozalp, "Daha sonra kapasite artırımı, gübre tesisi ve seracılık gibi ek tesisler yapılarak Emin Evim Şirketler Grubu tarafından, bölgeye toplam 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirilecek. Bu yatırımla ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik üretimi yapılacak" dedi.

Elde edilecek enerjinin Türkiye'nin sistemine dahil edileceğini anlatan Bozalp, bunun da 14 bin hanenin elektrik tüketimine denk geldiğini aktardı.

  • Aynı zamanda, hayvancılıktaki atıkların bu tesis sayesinde bertaraf edilerek elektrik ile katı ve sıvı gübre üretileceğini dile getiren Bozalp, "Bu tesis ile yıllarca bölgenin ve çiftlik sahiplerinin sorunu olan atıklar bertaraf edilecek, çevre ve yeraltı sularının kirlenmesinin de önüne geçilecek" diye konuştu.

Toplantıya katılan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de Kırşehir'in hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen illerinden olduğunu belirterek, ithal edilen besi hayvanlarının yüzde 35'inin Kırşehir'e geldiğini hatırlattı.

Şehrin 280 bin büyükbaş hayvan potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Kendirli, Kırşehir'e gelen yatırımcının önünün açılması için her türlü çalışmayı yaptıklarını, biyogaz tesisini de bu anlamda önemsediklerini söyledi.

REKLAM

Konuşmaların ardından Körpınar mevkisine yapılacak biyogaz santrali ile ilgili katılımcılara sunum yapıldı.

4 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor
EKONOMİ
4 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor

İstanbul'a kurbanlık girişleri cumartesi başlayacak
EKONOMİ
İstanbul'a kurbanlık girişleri cumartesi başlayacak

DenizBank Genel Müdürü Ateş: 900 baz puan faiz indirimi gelebilir
EKONOMİ
DenizBank Genel Müdürü Ateş: 900 baz puan faiz indirimi gelebilir
Motivasyon notu jandarmaya takıldı

'Motivasyon notu' jandarmaya takıldı

Darbeci pilot yüzbaşı diğer sanıklara vermek isterken yakalandı.
İstanbul ve 23 ile uyarı

İstanbul ve 23 ile uyarı

​Meteoroloji yarın için hava durumu tahminlerini açıkladı.
Uzun kuyruklara son

Uzun kuyruklara son

Yeni sistem ile kayıt işlemleri artık daha hızlı olacak.
Konutta <br>faizleri düşürdü

Konutta
faizleri düşürdü

​5 ile 10 yıl vadede yüzde 1,49'a çektiğini açıkladı.
Yapay zeka<br>tespit edecek

Yapay zeka
tespit edecek

​Orman yangınları ile teknolojik mücadele.
Bir acı<br>haber daha

Bir acı
haber daha

​Selde ölü sayısı 5'e yükseldi, 2 kişi ise aranıyor.

900 baz<br>puan inebilir

900 baz
puan inebilir

​Denizbank Genel Müdürü, faiz tahminini açıkladı.

Emekliye zam farkı 25 Temmuz'da

Emekliye zam farkı 25 Temmuz'da

2,3 milyon kişiye yaklaşık 500 milyon TL maaş farkı ödenek.

YKS tercihleri başladı

YKS tercihleri başladı

Tercih işlemleri, 29 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.
Acılarım <br>şiirlerimi etkiledi

Acılarım
şiirlerimi etkiledi

Şair Yavuz Bülent Bakiler, hayatının bilinmeyenlerini GZT'ye anlattı.
Hakkari'de 2 sivil araca EYP'li saldırı

Hakkari'de 2 sivil araca EYP'li saldırı

Sivil aracın geçişi sırasındaki patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
"Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı"

"Uçaklarımıza uyarı ateşi yapılmadı"

​Güney Kore, Rusya'ya ait askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.
4 Türk şirket<br>dünya listesinde

4 Türk şirket
dünya listesinde

​Dünyanın en prestijli listesi olarak biliniyor.
TSK'daki kriptolara operasyon

TSK'daki kriptolara operasyon

​35'i muvazzaf 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.