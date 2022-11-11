Ekonomi Otomobil sahiplerine kötü haber Yaptırmayan 2 bin 534 TL ceza ödeyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otomobil sahiplerine kötü haber: Yaptırmayan 2 bin 534 TL ceza ödeyecek

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte araç sahiplerine kış lastiği uyarısı geldi. Aralık itibarıyla başlayacak olan kış lastiği zorunluluğu nisan ayında sonra erecek. Kurala uymayan ticari araçların sürücülerine 846 TL ceza kesilecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek. Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
Kış lastiği ne zaman takılır? Hangi araçlar için zorunlu? Zorunlu kış lastiği takmamanın cezası kaç TL?
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1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak trafik cezaları yeniden değerleme oranıyla birlikte tekrar düzenlendi. Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüleri ciddi cezalar bekliyor.

Yeniden değerleme oranıyla birlikte güncellenen kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 534 TL'ye yükseltildi.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu durumlar ve araçlar hakkında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir.

İŞLETENE DE 846 TL CEZA VERİLECEK

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" dedi.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2022?
ÖZGÜN
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2022?

"1 ARALIK BEKLENMEDEN KIŞ LASTİĞİNE GEÇİLMELİDİR"

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, şöyle konuştu:

-Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır.

-Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

-Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

-Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır.

-Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür."

Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Sayılı günler kaldı
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Otomobil sahiplerini ilgilendiren kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereğince yapılan denetlemelerde kış lastiği takmayan şoförleri ise para cezası bekliyor.
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ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Her yıl aynı tarihler arasında uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibarıyla başlayacak ve 1 Nisan tarihine kadar devam edecek. Bu uygulama şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak.
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KİMLER İÇİN ZORUNLU?Kış lastiği uygulaması; şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için geçerli olacak. Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri (araçlarda şafta bağlı olup çekiş gücü sağlayan dingil) üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması gereklidir.
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Resmi Gazete de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları ise illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır.
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Bunların dışındaki ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu değil fakat can ve mal güvenliği ile seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.
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KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?Kış lastiği takmayan araç sahipleri ise para cezasına çarptırılıyor. Gerekli denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen kişiler hakkında 776 TL para cezası uygulanacak.
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Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: Sayılı günler kaldı
Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kaldı. Kötü ve zorlu hava şartlarında kullanılması gereken ve takmayanlara ciddi cezalar verilen kış lastiği uygulaması aralık ayı itibarıyla başlıyor. Peki, kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği kimler için zorunlu? Detaylar haberimizde.


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