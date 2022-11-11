Otomobil sahiplerine kötü haber: Yaptırmayan 2 bin 534 TL ceza ödeyecek

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak trafik cezaları yeniden değerleme oranıyla birlikte tekrar düzenlendi. Bu kapsamda kurallara uymayan sürücüleri ciddi cezalar bekliyor.

Yeniden değerleme oranıyla birlikte güncellenen kış lastiği takmamanın cezası 2 bin 534 TL'ye yükseltildi.

DETAYLAR BELLİ OLDU

Kış lastiği takmanın zorunlu olduğu durumlar ve araçlar hakkında bilgi veren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, kış lastiği takmak zorundalar. 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği zorunluluğunun tarihi sıcaklıklara göre il valileri tarafından belirlenir.

İŞLETENE DE 846 TL CEZA VERİLECEK

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan aracın işletenine 846 TL idari para cezası verilir. Kış lastiği; kamyon ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinde, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinde zorunludur. Ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler, kış lastiği yerine geçer. Römaork lastikleri zorunlu değildir" dedi.

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ÖZGÜN Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2022?

"1 ARALIK BEKLENMEDEN KIŞ LASTİĞİNE GEÇİLMELİDİR"

Kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçların lastik takmama cezasının Ocak 2023’ten itibaren artacağını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, şöyle konuştu:

-Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar için 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takılmasının zorunludur. 1 Aralık’tan itibaren kış lastiği takmamanın cezasının 846 liradır.

-Ceza 1 Ocak 2023’den itibaren yeniden değerleme oranında artacaktır.

-Kış lastiğine geçişte tarihten çok hava muhalefetinin göz önüne alınması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde trafiğin daha güvenli olması için 1 Aralık beklenmeden kış lastiğine geçilmelidir.

-Zorunlu uygulamanın başlamasından önce yoğunluk yaşanmaması için vatandaşlarımız araçlarına daha önceden kış lastiği takmalıdır.

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-Özellikle kışa girerken herkes araç muayenesini, bakımını en doğru şekilde yaptırmalı, aracın kışa hazırlığı külfet gibi görülmemeli. Hepimizin can ve mal güvenliği için kış lastiğinin ve araç bakımının önemi büyüktür."

Öte yandan kış lastiği taktırmama cezasının yeni yılla birlikte 2 bin 534 TL olması bekleniyor.