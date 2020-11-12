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Ekonomi Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatma yetkisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek ​

Kısa çalışma ödeneğinde süre uzatma yetkisi

Meclis'te gece yarısı kabul edilen torba yasada kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de yer aldı. Alınan karar doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Kısa çalışma ödeneğinde başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 TL destek sağlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Torba yasada yer alan düzenlemelerden biri ise koronavirüs salgını sürecinde uygulanmaya başlayan kısa çalışma ödeneği oldu.

30 HAZİRAN 2021'E KADAR UZATILABİLECEK

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE GÜNLÜK ÜCRET

Başvuruda bulunanlardan işverence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılanlar için günlük 39,24 TL, bu kapsamda olup başvurusunun kabul edilmediğini bildirenler için ise söz konusu şartlar dahilinde hane başına günlük 34,34 TL destek sağlanacak.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 TL, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39,24 TL olması öngörülüyor.

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