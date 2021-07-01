Ekonomi Kısa çalışma ödeneğiyle 3,7 milyon çalışana 35 milyar liralık ödeme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa çalışma ödeneğiyle 3,7 milyon çalışana 35 milyar liralık ödeme

Kovid-19 salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 30 Haziran 2021 itibarıyla sona ererken, kısa çalışma ödeneğiyle 15 ayda 3,7 milyon çalışana 35,2 milyar lira ödeme yapıldı.

Haber Merkezi AA
Kısa çalışma ödeneğiyle 15 ayda 3,7 milyon çalışana 35,2 milyar lira ödeme yapıldı.
Foto/arşiv

Kovid-19 salgınında aşılmanın artması ve vaka sayısının düşmesiyle normal hayata dönüşte yeni dönem bugün itibarıyla başladı.

Yeni dönemde, salgının olumsuz etkilerine karşı istihdamı korumak için geçen yıl martta başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE FESİH KISITI DA SONA ERDİ

Kısa çalışma ödeneğiyle, ücretsiz izne çıkartılıp kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara verilen nakdi ücret desteği ile fesih kısıtı (işten çıkarma yasağı) uygulamaları da son buldu.

Salgın sürecinde daha çok işletmenin başvurabilmesi ve daha çok çalışanın yararlanabilmesi için şartları esnetilen kısa çalışma ödeneğinden, Mart 2020-Mayıs 2021 döneminde 506 bin 611 firmadaki 3 milyon 772 bin 552 çalışan yararlandı.

  • Bu dönemi kapsayan 15 ayda, 3 milyon 772 bin 552 kişi için toplam 35 milyar 221 milyon 768 bin 886 lira ödeme yapıldı.

Avusturya Türkiye’yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı
DÜNYA
Avusturya Türkiye’yi 'çok yüksek riskli' ülkeler listesinden çıkardı

Bakan Dönmez açıkladı: 6 milyar liralık yatırım hayata geçecek
EKONOMİ
Bakan Dönmez açıkladı: 6 milyar liralık yatırım hayata geçecek

Bakanlıktan 'konut' iddiasına açıklama: Arazi AOÇ'nin mülkiyetinde değil
EKONOMİ
Bakanlıktan 'konut' iddiasına açıklama: Arazi AOÇ'nin mülkiyetinde değil
Abone Ol Google News
45 yıl sonra azmin zaferi

45 yıl sonra azmin zaferi

​74'lük Nimet teyze tıp fakültesinden mezun oldu.
Beş soruda üçüncü doz

Beş soruda 'üçüncü doz'

İşte 'hatırlatma' dozunda merak edilenler.
Mücadelemiz bitmeyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız.

​Ayşe nine için 'samanlıkta iğne arar gibi' kan arıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.