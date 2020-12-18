Kıyı balıkçılarına 13 milyon liralık destek

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Alınan tedbirler Diyarbakır'da etkisini gösterdi: Yüzde 30 düşüş var

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası alınan tedbirler Diyarbakır'da ilk etkisini gösterdi. Diyarbakır’da günlük vaka sayılarında yüzde 30'luk bir düşüş yaşanırken hastanelerdeki yüzde 80-85 arasında olan yatak ve yoğun bakım doluluk oranı da iki haftadır devam hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları ve tedbirlerle yüzde 65'e geriledi.