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Kıyı balıkçılarına 13 milyon liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00’den sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılarına bugün saat 18.00’dan sonra 13 milyon 733 bin lira destekleme ödemesi yapılacağını açıkladı. Türkiye’deki balıkçılık filosunun yüzde 90’ını küçük ölçekli balıkçıların oluşturduğunu ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

  • “Kıyı balıkçılarımızın üretiminin tamamına yakını yerelde ve taze olarak tüketiliyor. Bu şekilde sağlıklı gıda güvenliğine ve fiyat istikrarına katkı sağlanıyor. Bu nedenle kıyı kesiminde yaşayan halkımızın geçimine destek olmak, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla küçük ölçekli balıkçılarımıza destek veriyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı için 13 bin 132 balıkçımızın hesabına toplam 13 milyon 733 bin lira destek ödemesini bugün saat 18.00’dan sonra yapacağız.”

“Kovid-19 sürecinde balıkçılarımızı yalnız bırakmadık”

Covid-19 sürecinde balıkçıları unutmadıklarını ve onlarını yalnız bırakmadıklarını dile getiren Pakdemirli, kıyı balıkçılığının yanı sıra, su ürünleri yetiştiriciliğine, işlenmiş su ürünlerine, balon balığı avcılığına, balıkçıların alet ve ekipman alımına destek vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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