Kredi kartı taksitleri düşürüldü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

Haber Merkezi 18 Aralık 2020, 10:09 Son Güncelleme: 18 Aralık 2020, 10:19 AA