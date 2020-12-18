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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kredi kartı taksitleri düşürüldü

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişikliklerde bulundu. BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi. Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Taşıt teminatlı kredilerde vade sınırının 48 aydan 36 aya indirilmesine karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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