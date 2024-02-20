Kızıldeniz'deki gerilim petrol fiyatlarını son üç ayın zirvesine taşıdı

Brent üç günlük yükselişin ardından varil başına 83 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 79 doların üzerinde işlem gördü. Rubymar mürettebatı, Pazar akşamı gerçekleşen saldırının ardından gemiyi terk etti; bu, Yemen merkezli grubun geçen yılın sonlarında gemileri hedef almaya başlamasından bu yana bu türden ilk tahliye oldu.
Kansas merkezli Tortoise Capital Advisors LLC'nin kıdemli portföy yöneticisi Rob Thummel, "Piyasa şimdilik biraz bekle ve gör modunda. Yatırımcıların dikkat ettiği bir sonraki şey, OPEC+'nın bir sonraki üretim politikası toplantısında ne yapmaya karar vereceğidir" dedi.
Grup ve müttefikleri, üretim kesintilerinin ikinci çeyreğe uzatılıp uzatılmayacağına karar vermek için Mart ayı başında toplanacak. Petrol bakanına göre, OPEC'in ikinci büyük üreticisi olan Irak, ülke üretimine ilişkin dış tahminlerin gözden geçirilmesini tamamladıktan sonra kısıtlamalara uyumunu artırma sözü verdi.