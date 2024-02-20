Kızıldeniz'deki gerilim petrol fiyatlarını son üç ayın zirvesine taşıdı

Yükseliş ve düşüş yönlü faktörlerin volatilitede düşüşe yol açması nedeniyle ham petrol, yılın başından bu yana varil başına 10 dolar gibi dar bir aralıkta sıkışıp kaldı. Başta büyük ithalatçı Çin'den olmak üzere zayıf talep işaretleri, jeopolitik gerilimler ve OPEC+'nın üretimi kısma çabaları ile karşılandı.