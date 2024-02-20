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Ekonomi

Kızıldeniz'deki gerilim petrol fiyatlarını son üç ayın zirvesine taşıdı

Petrol, ham petrol üretimi ve ticaret açısından kilit bölgede gerilimin artmaya devam etmesiyle, Husilerin Kızıldeniz'e bir kez daha saldırmasının ardından üç aydan fazla bir sürenin en yüksek seviyesine yakın kazançlarını korudu.

10:51 - 20/02/2024 Salı
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Brent üç günlük yükselişin ardından varil başına 83 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 79 doların üzerinde işlem gördü. Rubymar mürettebatı, Pazar akşamı gerçekleşen saldırının ardından gemiyi terk etti; bu, Yemen merkezli grubun geçen yılın sonlarında gemileri hedef almaya başlamasından bu yana bu türden ilk tahliye oldu.


Yükseliş ve düşüş yönlü faktörlerin volatilitede düşüşe yol açması nedeniyle ham petrol, yılın başından bu yana varil başına 10 dolar gibi dar bir aralıkta sıkışıp kaldı. Başta büyük ithalatçı Çin'den olmak üzere zayıf talep işaretleri, jeopolitik gerilimler ve OPEC+'nın üretimi kısma çabaları ile karşılandı.

Kansas merkezli Tortoise Capital Advisors LLC'nin kıdemli portföy yöneticisi Rob Thummel, "Piyasa şimdilik biraz bekle ve gör modunda. Yatırımcıların dikkat ettiği bir sonraki şey, OPEC+'nın bir sonraki üretim politikası toplantısında ne yapmaya karar vereceğidir" dedi.


Grup ve müttefikleri, üretim kesintilerinin ikinci çeyreğe uzatılıp uzatılmayacağına karar vermek için Mart ayı başında toplanacak. Petrol bakanına göre, OPEC'in ikinci büyük üreticisi olan Irak, ülke üretimine ilişkin dış tahminlerin gözden geçirilmesini tamamladıktan sonra kısıtlamalara uyumunu artırma sözü verdi.




#Petrol
#Husiler
#Kızıldeniz
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