Kızıldeniz'deki saldırılar Tesla fabrikasındaki üretimi durdurdu

Bir süreden bu yana devam eden İsrail Hamas savaşının ikincil etkileri de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu etkilerden en önemlilerinden bir tanesi İran destekli Husilerin füze ve İHA’larla Kızıldeniz’den geçen ticaret gemileri ve petrol tankerlerini hedef alması. Son birkaç aydır küresel deniz taşımacılığının en önemli konularından birisi haline gelen Husi saldırıları neticesinde deniz taşımacılığı yapan büyük denizcilik şirketleri rotalarını Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı’ndan Cebeli Tarık