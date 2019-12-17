KKTC Enerji Bakanı: Bölgede 4 katrilyon feet küplük doğalgaz rezervi saptandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy "Bölgede şu ana kadar henüz daha 107 trilyon feet küplük rezerve ulaşıldığını" kaydederek, "Bu da şu demektir, ortada keşfedilmemiş, ulaşılmamış 3.9 trilyon feet küplük bir rezerv var" dedi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Taçoy, bölgede Türkiye'siz bir adım atılamayacağına işaret etti.

Doğu Akdeniz bölgesinin öneminin giderek arttığına dikkat çeken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Birçok ülke bölgede konuşlanmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bölgede denge unsuru olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Türkiye, bölgede denge unsuru olmazsa, bu güneydoğu Akdeniz havzası bir Elen (Yunan) gölüne dönecektir" dedi.

DHA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy açıklama yaptı.

"Türkiye denge unsuru"

Kıbrıs Rum tarafının doğu Akdeniz için yaptığı anlaşmalara da dikkat çeken Taçoy, "Rumların, İsrail'le Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmalar, bunu cazibe olarak gören Fransa ve İtalya'nın Kıbrıs adasına gerek askeri olarak gerekse ekonomik varlıklara sahip çıkmak için gelmeleri olayı çok daha farklı noktalara götürecektir ve ortamı gerecektir" diye konuştu.

Türkiye'nin bölgedeki varlığının denge unsuru olduğuna da işaret eden Taçoy, "Doğalgaz rezervlerinin korunması ve ortaya çıkması için Türkiye'nin bölgedeki varlığının mutlaka olması gerektiğine" vurgu yaptı.

FOTOĞRAF 12 Kentte doğalgaz yakmalarına rağmen ısınamadıkları yönündeki şikayetlerini sosyal medyada dile getirenler, ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ tartışması başlattı. Kullanıcılar paylaşımlarında, “Kazan cayır cayır yanıyor ancak ısınamıyoruz. Gazınızın enerjisi düşük, Eskişehir gazına bir şey karıştırıyorlar sanırım, geçen yıla göre 5-10 derece üstte yanıyor kombi ama ısınamıyoruz. Eskiden gece yatarken kombiyi kapatırdık, şimdi bütün gece yanıyor ama sabah buz gibi eve uyanıyoruz” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 900 bin nüfuslu Eskişehir’de 350 bin kadar aboneye doğalgaz dağıtımı yapan ESGAZ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, iddiaları yalanlayıp, doğalgaza hava basılmasının mümkün olmadığını söyledi. Ceyhan, “Hava karıştırma söz konusu değil. Tamamen kapalı bir sistem. Gaz kullanıyorum ama ısınamıyorum diyenlerin asıl problemi aslında binanın izolasyonu, kombi bakımıyla ilgili. Gazı enerji olarak BOTAŞ’tan teslim alıyoruz, vatandaşlara da enerji olarak satıyoruz. Bunu her 4 dakikada bir kontrol ediyoruz. Faturaları kontrol ettiklerinde kilovatsaat olarak satış yapıyoruz. Doğalgaz kolerik değeri düşse bile faturada düşmüş olur. Hava kaçırma, ekleme gibi bir şey söz konusu değildir” dedi. Doğalgazı BOTAŞ’ın yurt dışından satın alarak kendilerine teslim ettiğini anlatan Ceyhan, “Yurtdışından BOTAŞ satın alıyor, siz teslim aldıktan sonra şehirde gaz isteyen bütün noktalara çelik borularda dağıtıyorsunuz. Doğalgazda hile olursa zaten yanmaz. Bu hemen belli olur zaten, devletin kontrolünde olan bir sistem. Bizlere de ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ diyenler oluyor. Öncelikle evlerin izolasyonuna dikkat etmeliler, cihazların bakımları mutlaka yapılmalı. Yoksa bizim tarafımızdan herhangi bir sorun yok. Tamamen yatılımla alakalı bir durum” diye konuştu. ‘460 LİRAYA ISINAMADIK’ <br> <br> Bu ay 460 lira doğal gaz faturası ödediğini ifade eden Ahmet Yılmaz, yüksek faturaya rağmen istedikleri gibi ısınamadıklarını iddia etti. Doğalgaza gelen zammın da bunda etkisi olduğunu anlatan Yılmaz, “Yüksek fatura ödememize rağmen ısınamadık. Bence öncelikle Türkiye’de doğalgaz pahalı. Kış şartları bu sene daha ağır. Zam da geldiği için bu ay 460 lira fatura ödedim. İstediğimiz randımanı alamadık” dedi. ‘YALITIM AYLIK 100 LİRA FARK EDER’ <br< <br> Kentte bina yatılımı yapan Mahmut Aslan, şuan iyi ısındığını ve durumundan memnun olduğunu söyledi. Yalıtımlı bina ile yalıtımsız bina arasında faturada aylık 100 lira fark olduğunu belirten Aslan, “Ben kendi binamın yalıtımını yaptım şuanda herhangi bir sorun yaşamıyorum. Doğalgaza gelen zamların etkisi var. Binalara doğru yalıtımın yapılması gerekiyor. Kışın doğalgaz faturası ortalama 250 lira geliyor, yalıtımlı binalarda aylık 100 lira fark ediyor” diye konuştu. Üniversite öğrencisi olan Onur Kalın ise, bu ay 164 lira doğalgaz faturası ödediğini belirterek, “Evlerin yalıtımları düşük bence. Bu ay yakmadığımız halde 164 lira fatura ödedik. Ben doğalgaza hile karıştırıldığını da düşünmüyorum. Tamamen evlerdeki yalıtımla ilgili olduğunu sanıyorum” dedi. EN ÇOK ‘ISINAMIYORUM’ ŞİKAYETİ GELİYOR <br< <br> Kombi bakım uzmanı Hasan Hüseyin Sandıkçı ise ısınamayanların öncelikli olarak kombi ve petek bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Doğalgaz ile ısınmada binadaki izolasyonun da çok önemli olduğuna dikkat çeken Sandıkçı, “Kombi bakım şirketimize çok ‘yakıyoruz ama ısınamıyoruz’ şikayeti geliyor. Bizler de evlere servislere gidiyoruz. İnsanlar arızayı bakım zannediyorlar. Arıza ve bakım ayrı şeyler. Kombisini 60 dereceye çıkarmasına rağmen ısınamadığını söyleyenler var. Bu şekilde şikayetlere gittiğimizde kombi bakımı ya da peteklerde çamurlaşma var... Biz gerekli bakımları yaptıktan sonra aradığımızda 60 derecede ısınamayanlar 45-50 derecede ısındığını söyleyenler var. Ayrıca doğalgaza hile karıştırmak mümkün değildir. Basınçla ilgili bir sıkıntı olduğunda zaten kombi hemen hata veriyor. Kombi ve peteklere bakıyoruz eğer problem yoksa, binanın izolasyonuna bakmak gerekiyor... Alt kattaki ısınıyor, üstteki ısınamıyor tamamı izolasyonla ilgili durumlar. Isınamayan varsa, kombi, petekler ve izolasyona bakmak gerekiyor” diye konuştu. Sandıkçı, doğalgaz kullananların sahte kombi servislerinden kaçınması ve güvenilir yerleri tercih etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi. Eskişehir’de ‘doğal gaz ısıtmıyor’ tartışması Eskişehir’de ‘doğal gaz ısıtmıyor’ tartışması: 460 lira fatura geldi ısınamadım Eskişehir'de doğal gazı yüksek derecelerde yakmalarına rağmen ısınamadıkları yönündeki şikayetlerini sosyal medyada dile getirenler 'yakıyoruz ama ısınamıyoruz' tartışması başlattı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda 'doğal gaza hile mi karıştı' diye sorulurken, kentte 350 bin abonesi bulunan ve doğal gaz dağımı yapan Eskişehir Doğalgaz Dağıtım A.Ş (ESGAZ) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Ceyhan, iddiaları yalanlayıp, doğal gaza hava basılmasının mümkün olmadığını söyledi. Kombi bakım uzmanı Hasan Hüseyin Sandıkçı da, yüksek doğal gaz faturalarının kombi ve petek bakımının yanı sıra binalardaki yalıtımlara bağlı olduğunu ifade etti.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 9 Kentin doğal gaza kavuşması için hazırlanan proje kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan ihale sonucu 3 yıl önce başlatılan boru hattı döşeme işi, bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen ekiplerin özverili çalışmasıyla tamamlandı. Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nden başlatılan 204 kilometrelik hat, güvenlik güçlerinin mücadelesi sonucu terörden temizlenen 3 bin rakımlı dağlarda ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmaların ardından kente ulaştırıldı. Doğal gaz boru hattında son testlerin yapıldığı kentte, diğer taraftan da ekiplerce şehir merkezindeki bazı noktalarda hatlar kazılıyor, sistem kutuları yerleştiriliyor. Kent merkezinde yürütülen yoğun çalışmalar kapsamında alt yapıları tamamlanan bazı mahallelere, eylül ayında doğal gaz verilmesi planlanıyor. Hava kirliliğinin özellikle kış aylarında fazla olduğu yerler arasındaki Hakkari'de vatandaşlar, bu kış kömür çilesinden kurtularak evlerinde doğal gazla ısınmayı bekliyor. KIŞA GİRMEDEN EVİMİZDE DOĞAL GAZ KULLANACAĞIZ: Vali İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal gaz projesinin kent için hayata geçirilen en önemli projelerden biri olduğunu söyledi. Van'ın Erçek istasyonundan Hakkari'ye kadar yaklaşık 204 kilometrelik doğal gaz boru hattının döşendiğini belirten Akbıyık, şu anda Berçelen ve Ördekli köyleri arasında testlerin yapıldığını bildirdi. Yüklenici firmanın şehir içindeki çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Akbıyık, şunları kaydetti: Herhangi bir mani olmadan çalışmalar devam ederse eylül ayında ya da kışa girmeden Hakkari'de konutlarımızda, iş yerlerimizde doğal gazı, daha temiz yakıtı kullanacağız. 2019 programında şehir içinde yaklaşık 16 kilometrelik bölüm yer alıyor. Bunun artırılması için ilgili firmayla görüşmeler yapıyoruz. Hava kirliliğinin önlenmesi, konutlarda ve iş yerlerinde daha temiz enerjinin, ısıtma ya da diğer amaçlarla kullanılmasında doğal gaz çok önemli. Hakkari halkı dört gözle doğal gaz kullanmayı bekliyor. Bir aksilik olmazsa kışın doğal gazı kullanacağız. Vatandaşlardan Adil Tatlı da kış aylarında yaklaşık 7 ay kömür kullandıklarını belirterek, Doğal gazın gelmesini dört gözle bekliyoruz. Ekipler özveriyle çalışıyor. Kışın kentin üzerinde duman bulutu oluşuyor. İnşallah bu sene doğal gaz ile temiz havaya da kavuşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. diye konuştu. Hakkarililer bu kış doğal gazla ısınacak Hakkarililer bu kış doğal gazla ısınacak Hakkari'de, 3 yıl önce başlatılan doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşlar bu kış evlerinde doğal gazla ısınacak. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



