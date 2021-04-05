Ekonomi Klimalı ve cilt dostu ayakkabı üretimine ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Klimalı ve cilt dostu ayakkabı üretimine ilgi

Dünya ayakkabı sektörünün en önemli buluşmalarından biri olan 64. AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, sektörün yoğun ilgisiyle karşılandı. Birbirinden farklı seni sezon ayakkabıların görücüye çıktığı fuarın en dikkat çeken ürünleri; 10.000 dolarlık timsah derili ayakkabı, seyahatlerde kıymetli eşyanızı saklayabileceğiniz gizli bölmeli ayakkabı, Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen; kirli havayı dışarı atan klimalı ayakkabı, cilt dostu diyabetik ayakkabı ve gündelik spor ayakkabıları oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Klimalı ve cilt dostu ayakkabı üretimine ilgi
Fuar, binlerce ziyaretçisine ev sahipliği yaptı.

Yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile gerçekleştirilen fuarda, 1.000’i aşkın markanın birbirinden özel ürünleri CNR vitrinine taşındı. Yerli ve yabancı binlerce sektör profesyonelinin yanı sıra 50’nin üzerinde ülkeden alım heyetinin ağırlandığı fuar, kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modele sahne oldu.

TİMSAH DERİLİ AYAKKABI

Fuar, binlerce ziyaretçisine ev sahipliği yaptı. Birbirinden farklı seni sezon ayakkabıların görücüye çıktığı fuarın en dikkat çeken ürünleri; 10.000 dolarlık timsah derili ayakkabı, seyahatlerde kıymetli eşyanızı saklayabileceğiniz gizli bölmeli ayakkabı, Ar-Ge çalışmasıyla geliştirilen; kirli havayı dışarı atan klimalı ayakkabı, cilt dostu diyabetik ayakkabı ve gündelik spor ayakkabıları oldu. Rusya’dan Ukrayna’ya, ABD’den Avrupa’ya 50’nin üzerindeki ülkeden alım heyetlerinin ağırlandığı AYMOD Fuarı’nda milyarlarca dolarlık iş anlaşmaları imzalandı.

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