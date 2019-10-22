Ekonomi KOBİ için yeni bir istihdam paketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ için yeni bir istihdam paketi

Kamu bankaları, 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, "Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ela Quality Resort Otel'de gerçekleştirdiği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı"na katıldı.

EMEK YOĞUN SEKTÖRE DESTEK

Alpaslan Çakar

Alpaslan Çakar, yaptığı konuşmasında, 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank) olarak istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. İstihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade eden Çakar, "Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak." diye konuştu. Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi. Emek yoğun sektörlerin de hedeflendiğine dikkati çeken Çakar, "IP, çağrı merkezleri, turizm, temizlik, güvenlik gibi... İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Paketin amacı, kapasitelerin tam olarak kullanılması ve kısmen istihdamın artırılması. Yeni istihdam sağlandığında işverenlerin maliyet yükünü kısmen azaltmaya yönelik bir paket olacak" ifadesini kullandı.

İMKANLAR ZORLANACAK

  • Hasan Tuncay
  • Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da banka olarak KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı krediler başta olmak üzere KOBİ'leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Tuncay, "İmkanları zorluyoruz. Bu seneyi kar yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç kredileri olsun,

ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız" dedi.

ÜRETENİN YANINDA YER ALINACAK

  • Muhammet Lütfü Çelebi
  • Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise geçen yıl Türkiye'ye yönelik başlatılan "kur atağı"ndan bugüne kadar karlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi. Sanayicilerin, söz konusu dönemde, ciddi fedakarlıklarda bulunduklarını belirten Çelebi, "Bugün baktığımızda, önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Çelebi, enflasyon ve faiz oranlarının düşmeye başladığını ifade etti. "Kur atağının yaşandığı dönemde kamu bankaları devreye girmeseydi faizler yüzde 20-25'in altına düşmeyecekti" diyen Çelebi, "Karlılığı bir tarafa bıraktık. Biz de 4-5 milyar lira kar etmesini bilirdik. Üreten ve katma değer yaratanın yanında yer almayı tercih ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın gündeme getirdiği tek tip sigara uygulaması 5 Aralık'ta başlıyor
EKONOMİ
Erdoğan'ın gündeme getirdiği tek tip sigara uygulaması 5 Aralık'ta başlıyor
Herkes 22.00yi bekliyor

Herkes 22.00'yi bekliyor

Türkiye'nin ABD'ye verdiği 5 günlük süre bu gece doluyor.
PKK saldırıyor İran seyrediyor!

PKK saldırıyor İran seyrediyor!

Mutabakatın ardından 3 günde 3 terör saldırısı düzenlendi.
Sınırı cetvelle çizilenayakta kalamaz

Sınırı cetvelle çizilen
ayakta kalamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Soçi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gidecek.
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

​Türkiye terör örgütüyle mücadelede şehit düşen 3 askerini uğurladı.
Münbiç’te sivil direniş

Münbiç’te sivil direniş

​Halk ilçedeki kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun ele almasını istiyor.
Zafer zamanı

Zafer zamanı

​Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

​TRT World Forum'da düzenlenen “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar”
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye NATO müttefikleri tarafından verilen silahların Türkiye'ye doğrultulduğunu söyledi.
Fırat'ın doğusunda<br>Evanjelik örgüt

Fırat'ın doğusunda
Evanjelik örgüt

Evanjelikler ​Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye destek verdi.

Bizim gözümüz<br>hep Türkiye'de

Bizim gözümüz
hep Türkiye'de

​Malezya Halkın Adalet Partisi lideri Enver İbrahim,Yeni Şafak'a konuştu.
Türkiye'nin<br>tavrı Nobellik

Türkiye'nin
tavrı Nobellik

​BAU Global Başkanı Enver Yücel Türkiye'nin mülteci politikasını övdü.
Netanyahu<br>hükümeti kurumadı

Netanyahu
hükümeti kurumadı

​İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim gündemde.
İBB daha<br>düşük teklif verdi

İBB daha
düşük teklif verdi

​Bakan Turhan, İmamoğlu'nun ihale iddialarına yanıt verdi.
Hakan Atilla'ya<br>yeni görev

Hakan Atilla'ya
yeni görev

​Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirildi.
Türkiye rekor kırdı<br>

Türkiye rekor kırdı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak TRT World Forum'da konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.