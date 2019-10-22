KOBİ için yeni bir istihdam paketi

Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyen, istihdama yönelik yeni bir paket üzerinde çalışıyor. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ve VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ela Quality Resort Otel'de gerçekleştirdiği "Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı"na katıldı.

EMEK YOĞUN SEKTÖRE DESTEK

Alpaslan Çakar

Alpaslan Çakar, yaptığı konuşmasında, 3 kamu bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank) olarak istihdama yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirtti. İstihdama yönelik yeni bir paket getireceklerini ifade eden Çakar, "Bu paket, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmeleri hedefleyeceğiz. Yine burada ödemesiz dönemler, makul vadeler olacak." diye konuştu. Çakar, paketin fiyatlama açısından da cazip olacağını, İVME Finansman Paketi dışındaki tekstil, ayakkabı gibi sektörleri de kapsayacağını dile getirdi. Emek yoğun sektörlerin de hedeflendiğine dikkati çeken Çakar, "IP, çağrı merkezleri, turizm, temizlik, güvenlik gibi... İnşaatların tamamlanmasına yönelik bir opsiyon da olacak. Paketin amacı, kapasitelerin tam olarak kullanılması ve kısmen istihdamın artırılması. Yeni istihdam sağlandığında işverenlerin maliyet yükünü kısmen azaltmaya yönelik bir paket olacak" ifadesini kullandı.

İMKANLAR ZORLANACAK

Hasan Tuncay

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay da banka olarak KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kaynaklı krediler başta olmak üzere KOBİ'leri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.Likiditeleri elverdiği oranda reel sektörü desteklediklerini vurgulayan Tuncay, "İmkanları zorluyoruz. Bu seneyi kar yılı değil, ar yılı olarak adlandırdık. İster konut ve ihtiyaç kredileri olsun,

ister taşıt kredileri olsun fiyatlama son derece cazip. Sektörlerin canlanması adına elimizden gelen her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber özellikle kamu bankaları olarak reel sektörün en büyük destekçisi olacağız" dedi.

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ÜRETENİN YANINDA YER ALINACAK

Muhammet Lütfü Çelebi

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi ise geçen yıl Türkiye'ye yönelik başlatılan "kur atağı"ndan bugüne kadar karlılığı bir yana bırakarak Türkiye bilançosuna odaklandıklarını söyledi. Sanayicilerin, söz konusu dönemde, ciddi fedakarlıklarda bulunduklarını belirten Çelebi, "Bugün baktığımızda, önümüzün daha açık olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Çelebi, enflasyon ve faiz oranlarının düşmeye başladığını ifade etti. "Kur atağının yaşandığı dönemde kamu bankaları devreye girmeseydi faizler yüzde 20-25'in altına düşmeyecekti" diyen Çelebi, "Karlılığı bir tarafa bıraktık. Biz de 4-5 milyar lira kar etmesini bilirdik. Üreten ve katma değer yaratanın yanında yer almayı tercih ettik" değerlendirmesinde bulundu.