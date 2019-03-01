KOBİ kredi paketine 17 banka destek verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak KOBİ'lere yönelik ikinci kredi paketinin müjdesini sosyal medya hesabından duyurmasının ardından konuyla ilgili
Türkiye Bankalar Birliği'nden de açıklama geldi.
Bankalar birliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi;
KOBİ Değer Kredisi-2'ye 17 bankamız iştirak etti. Kredilere, Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaleti sağlanacak.
Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek.
- Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir.
Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır.