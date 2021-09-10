​KOBİ’ler Türkiye’nin Trendyol’u ile büyüyor

Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Platforma katıldıkları ilk günden itibaren teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle satıcılarının yanında olan Trendyol, pazaryeri modeli ile onları milyonlarca müşteriyle buluşturuyor.

TOPLAM 750 MİLYON TL

Trendyol, Nisan 2020’de başlattığı “Trendyol KOBİ Destek Paketi” ile platformunda yer alan esnaf ve KOBİ’leri güçlendiriyor, işlerininin devamlılığına katkı sağlıyor. Yaklaşık 1,5 yılda KOBİ’lere toplam 600 milyon TL değerinde finansman, pazarlama ve eğitim desteği sunan Trendyol, 2021 Ekim sonuna kadar uzattığı yeni KOBİ Destek Paketi ile 150 milyon TL daha katkı sağlayacak. Ekim sonunda Trendyol’un esnaf ve KOBİ’lere sağladığı destek toplam 750 milyon TL’ye ulaşacak.

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SATIŞ HACİMLERİ ARTIYOR

Trendyol, KOBİ Destek Paketi kapsamında vade sürelerini yeniden düzenleyip erken ödeme yaparak tüm kategorilerdeki on binlerce esnaf ve KOBİ’ye güçlü bir nakit akış desteği sağlıyor. Pazarlama destekli kampanyalar ile satıcıların ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarını sağlıyor ve satış hacimlerini arttırıyor.

SATICILARIN HER ANINDA YANINDA

Trendyol, satıcılarını dijitalleştirerek, işlerini büyütmelerine katkıda bulunuyor. Platforma katılan her satıcıya özel e-ticaret danışmanları atanıyor. Satıcılar, süreçler, operasyon ve performansları konusunda danışmanlar tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. Satıcılar, aynı zamanda tüm işlerini takip ettikleri satıcı paneli içerisindeki raporlar bölümü sayesinde hem kendisinin en çok satan ürünlerini hem Türkiye’de en çok satan ürünleri görebiliyor, satış artırıcı ve operasyonel süreçlerini iyileştirici aksiyonlar alabiliyor ve Trendyol satıcı paneli üzerinden kampanyalara katılabiliyor.

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TRENDYOL AKADEMİ DESTEĞİ

Trendyol Akademi ile esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen şirket, 180 binin üzerinde satıcısını farklı eğitimlerle buluşturuyor. Eğitime katılan esnaf ve KOBİ’ler, e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buldu. Trendyol satıcıları, Trendyol Akademi’de yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor.

70 BİN SATICIYA 800 SAAT EĞİTİM

Satıcılarının e-ticaret gelişimini destekleyen Trendyol, kurduğu Trendyol Akademi ile esnaf ve KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandırıyor. Satış artırma, ürünlerini öne çıkarma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşma imkanı sunulurken, satıcılar, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor. Trendyol, sadece 2020 yılında 70 bin satıcıya 800 saat eğitim vererek e-ticaret gelişimlerine katkı sağladı.

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CANLI PERFORMANSIM İLE SATICILARA POZİTİK ETKİ

Trendyol’un Satıcı Paneli’nde bulunan Pusula ekranında yer alan Canlı Performansım özelliği ile satıcılar kendi performanslarını gerçek zamanlı görüp buna uygun aksiyon alabiliyor. E-ticarette Türkiye’de bir ilk olan ve satıcılara dijital dünyada pozitif etki sağlayan Canlı Performansım ile satıcılar, performanslarını sürekli ve kolay bir şekilde takip ederek, aksiyon almaları gereken noktaları tespit ederek satışlarını artırabiliyor. Satıcıların sistemdeki verilerden çıkardığı analizlere göre, satışlarını artırması gerektiğinde yeni kampanyalara katılma veya indirim oluşturma ya da en çok satan ürünlerde stokları güçlendirme gibi çalışmalarla da verilerini yönetmesi mümkün. Satıcılar, anlık performansını, bir önceki günün aynı saati ile karşılaştırıp satış artırıcı aksiyonlar alabiliyor, çok satan ürünlerine stok ekleyebiliyor.

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Neden Trendyol’da satıcı olmalısınız?

-Aynı gün içinde ücretsiz olarak mağazanızı açabilir, kolayca tasarlayıp yönetebilirsiniz. Trendyol.com/mağazaadı şeklinde bir internet sitesi sahibi olursunuz. Trendyol’da satıcı olmak ve mağaza açmak tamamen ücretsiz.

-Size özel e-ticaret danışmanınız ile süreçler, operasyon ve performanslar konusunda bilgilenirsiniz.

-Kullanıcı dostu satıcı paneli ile Türkiye’de en çok satan ürünleri görerek, satış arttırıcı ve operasyon geliştirici aksiyonlar alabilirsiniz.

-Sınırsız adette ürünü platform üzerinden ücretsiz olarak satışa sunabilirsiniz.

-Yüzde 5’ten başlayan uygun komisyon oranlarıyla ürünlerinizi satarken, kampanya dönemlerinde Trendyol’un sunduğu özel desteklerden faydalanabilirsiniz.

-Trendyol’un pazarlama gücü ile satışlarınızı artırırsınız.

-Trendyol’da öne çıkarmak istediğiniz ürünlerin kendi seçtiğiniz bütçe ve süreler dahilinde pazarlamasını yapabilirsiniz.

-Kadın girişimcilere ve kadın üretim kooperatiflerine özel faydalar sunan Güçlü Kadınlar Programı’na dahil olabilirsiniz. Detaylı bilgi için: trendyol.com/s/guclu-kadinlar-programi

-Trendyol E-Faturam ile fatura süreçlerini dijitalleştirebilir, ilk fatura paketlerini satın aldıktan sonra ilk 5 ay ücretsiz ve sınırsız sayıda fatura oluşturabilirsiniz.

-Bankalarla yapılan özel anlaşmalar sayesinde ise havale, eft, personel maaş desteği gibi konularda avantajlı bankacılık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

-Avantajlı fiyatlarla ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama, kargo gönderimi, kutu ve ambalaj tedariği sağlarken, akaryakıt alımında indirim sunuluyor. Eylül ayında Shell ile hayata geçen akaryakıt indirimden 10 bin satıcı yararlanırken, satıcılara sağlanılan akaryakıt indirimi toplam 1 milyon TL’ye ulaştı. Siz de bu satıcılardan biri olabilirsiniz.

-Trendyol Akademi’deki yüzlerce kayıtlı eğitime ve hafta içi her gün gerçekleştirilen canlı yayınlara ücretsiz katılabilir, her cuma gerçekleşen İş Ortağı Buluşmaları ile diğer satıcılarla bir araya gelip, onların deneyimlerini dinleyebilirsiniz.

Trendyol’da satıcı olmak çok kolay

-Reklam Yönetimi: Bu eğitimde Trendyol reklam yönetimi ekranı ile ilgili tüm detaylar yer alıyor. Trendyol satıcı panelindeki “Reklam Yönetimi” ekranından istenilen ürünler ön plana çıkarılabiliyor ve satıcılar ürünleri için reklam verilebiliyor.

-Etkili Fiyatlandırma: Doğru bir maliyet hesaplaması ve fiyatlandırmada dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgiler bulunuyor.

-Kargo Operasyon Yönetimi: Trendyol’da çalışılabilecek kargo firmaları ve kargo süreçleri tüm detaylarıyla aktarılıyor.

-Trendyol Arama Algoritması Nasıl Çalışır?: Trendyol arama algoritmaları ile ilgili merak edilen en temel soruların cevapları bu eğitimde paylaşılıyor.

-Site Trafiği & Görünürlük Kazanmak: Trendyol site trafiği, normal dönem ve kampanya dönemlerindeki trafiğin farkı ve önemi, organik trafikten nasıl kazanç sağlanabileceği ve satışlara olan etkisi anlatılıyor.

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HER AY 150’DEN FAZLA YENİ EĞİTİM

İş Ortağı Buluşmaları ile şirket, satıcıları diğer satıcılar, uzman kategori ve teknoloji liderleriyle buluşturuyor. 2020 yılında gerçekleştirdiği 44 Trendyol İş Ortağı Buluşmaları’nda ise 40 bin satıcıyı bir araya getirerek, satıcılar arasında bilgi alışverişi sağladı. Ayrıca ayda 150’den fazla canlı yayın eğitim ve e-ticaret etkinlikleriyle satıcılara sürekli destek sağlıyor. Trendyol, Ağustos 2020’den bu yana düzenlenen Trendyol Star Ödülleri kapsamında da ‘En iyi Kampanya Yönetimi’, ‘En Aktif Satıcı Paneli Kullanıcısı’, ‘En İyi Operasyon’, ‘En Hızlı Büyüme’, ‘En İyi Müşteri Deneyimi’ ve ‘En Çok Öğrenen’ kategorilerinde satıcılarını ödüllendirmeye devam ediyor.

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Trendyol ile e-ticarete adım atmak isteyen işletmelerin yapması gereken adımlar ise şu şekilde:

-Trendyol.com adresinden başvurusunu online olarak gerçekleştiren işletmelerin, Trendyol’un değerlendirmesi ve onayı sonrasında satıcı paneline giriş yaparak, gerekli bilgi ve belgeleri yüklemeleri gerekiyor.

-Trendyol tarafından bilgi ve belgelerin kontrolü sağlandıktan sonra işletmeler ürünlerini yüklemeye başlıyor.

-Yüklenen ürünler Trendyol tarafından kontrol edildikten sonra işletmeler ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturabiliyor.

Trendyol Satıcılarıyla İlgili Dikkat Çeken Veriler

Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarına göre Trendyol ile çalışmaya başlayan satıcıların;