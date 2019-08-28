Ekonomi KOBİlere 90 risk garantisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’lere %90 risk garantisi

Türk Eximbank KOBİ’lerin alacaklarını sigorta altına alarak yüzde 90’a varan garanti sunuyor. Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, “Yıl sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 49 milyar dolarlık bir desteğimiz olacak. Müşteri sayısı olarak da 12 bin 500 ihracatçımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de ihracatın dörtte birinden fazlasını destekler konuma geldiklerini aktaran Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis Gültekin, daha fazla ihracatçıya ulaşarak destek miktarlarını artırmak istediklerini kaydetti.

Enis Gültekin

İHRACAT ALACAĞINA SİGORTA DESTEĞİ

İhracat potansiyeli olan, henüz başlamamış ya da başlasa bile az ihracatı olan KOBİ’lere yakın olmaya çalıştıklarını anlatan Gültekin, “Yaklaşık 8 milyar liralık bir öz kaynağımız var. Bunun hemen hemen tamamını KOBİ’lerimize kullandırıyoruz. Finansman maliyetimiz çok düşük düzeyde. İhracatta en önemli şey; finansman, bu çok önemli bir teşvik. Diğeri de sigorta desteği. İhracatçı KOBİ’lerimizin önemli sorunlarından birisi, farklı ülkelerdeki alıcılarının finansal durumları hakkında bilgi sahibi olamamalı.

Biz de orada ‘Gelin, bu alıcılarınızla alakalı riskleri biz alalım. Sigorta yapalım, siz gönül rahatlığıyla ihracat yapın.’ diyoruz. Onların bu alacak riskini kapsamış oluyoruz. Alıcıdan parasını tahsil edememesi durumunda biz ihracatçımıza, KOBİ’mize bunu ödeyerek onların bu riskle karşılaşmamalarını sağlıyoruz. Bu da onlar için yeni pazarlara açılma ve mevcut pazarda tutunma konusunda çok önemli. KOBİ’lerimizin alacaklarının yüzde 90’ına kadarlık kısmını biz garanti ediyoruz”dedi. Gültekin yılsonuna kadar 49 milyar liralık destekle 12 bin 500 ihracatçıya ulaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

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