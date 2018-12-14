Kocaeli'nin AB'ye ihracatı yüzde 25 arttı

AB'ye ihracat, yüzde 25'lik artışla 8 milyar 721 milyon 555 bin doları buldu.

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'den ocak-kasım döneminde Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak, 8 milyar 721 milyon 555 bin dolar oldu.

Avrupa pazarlarıyla iş yapmak için uygun bir konuma sahip olan ve depolama, otoyol, demir, deniz ve hava yolu erişimi konusunda önemli lojistik avantajlar barındıran sanayi kenti Kocaeli, 28 üyeli AB ile ticarette en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-kasım döneminde 11 milyar 470 milyon 887 bin dolar olan toplam dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,4 artışla 12 milyar 895 milyon 819 bin dolara ulaştı.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesine (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatının neredeyse yarısını otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Otomotivde ihracat yüzde 21.2 arttı

Bu dönemde, 6 milyar 226 milyon 203 bin dolarla İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı da geçen yıla göre yüzde 21,2 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ne ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, yılın 11 aylık döneminde 3 milyar 246 milyon 824 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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Çelik sektörü 772 milyon 812 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 760 milyon 580 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 518 milyon 190 bin dolarla elektrik-elektronik, 439 milyon 512 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

İhracatın yüzde 67.6'sı AB'ye

İhracat liginde İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alan Kocaeli, bu dönemde 180'in üzerinde ülke ve 13 serbest bölgeye satış yaptı. Kentten yapılan ihracatta AB'nin payı yüzde 67,6 oldu. AB'ye ihracat, yüzde 25'lik artışla 8 milyar 721 milyon 555 bin doları buldu.

Sanayi kentinin yılın 11 aylık döneminde en fazla ihracat yaptığı birlik üyesi 1 milyar 526 milyon 627 bin dolarla Brexit sürecindeki Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 arttı.

Birliğin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya ise ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım, yılın ocak-kasım döneminde yüzde 17,3 artarak 1 milyar 36 milyon 97 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın bir önceki yılın karşılaştırılabilir dönemine göre yüzde 24,9 arttığı Slovenya, 891 milyon 90 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 813 milyon 250 bin dolarla Belçika, 762 milyon 422 bin dolarla İspanya izledi.

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