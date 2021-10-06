Ekonomi Kömürün fiyatı yükseldi Geçen seneki satışlara göre talep düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kömürün fiyatı yükseldi: Geçen seneki satışlara göre talep düştü

Eylül ayında fiyatı en çok artan ürün olan kömüre talep azaldı. Kömürcüler, geçen seneye göre talebin düşük olduğunu söylerken, kömürün torbasının 80 liradan satıldığını belirtiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kömürün fiyatı yükseldi: Geçen seneki satışlara göre talep düştü
Geçtiğimiz yıl kilosu 40 lira olan kömür bu yıl 80 liradan alıcısını bekliyor.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ürün kömür oldu. Günümüzde doğalgazın kullanımı daha yaygın olsa da kömür ile ev ısıtma da devam ediyor. Kışın gelmesiyle de kömür fiyatları yüzde 33,72 artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün olarak dikkat çekti. Kömürcüler geçen seneye göre talebin olmadığını söylerken, fiyat artışından dolayı kış mevsiminde daha çok odun satılacağını düşünüyor.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

ÇOĞU VATANDAŞ DOĞALGAZ KULLANIYOR

Kömürcü Ahmet Güven, kömüre talebin olmadığını söyleyerek, "Geçen sene kömürün torbası 40 lirayken, bu sene ise 80 liradan satılıyor. Sene de 7-8 kamyon kömür satıyorduk. Fiyat yükselişinden dolayı bu sene satışlarımız yarı yarıya düşer. Zaten bu bölgedeki insanların çoğu doğalgaz kullanıyor. Kömürü bu sene soran var ancak alan yok. Kömür 40 lirayken yine bazı vatandaşlar alıyordu. Şimdi kimse almıyor. Kömüre göre odun daha çok satılıyor. 1 ton odun bin liradan satılıyor. Kömürün torbası ise 80 liradan satılıyor. Kömürün fiyat artışından dolayı kışın oduna daha çok talep olur" dedi.

İşte eylül ayında fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün
EKONOMİ
İşte eylül ayında fiyatı en fazla artan ve düşen iki ürün

Enflasyonun ateşi gıdadan
EKONOMİ
Enflasyonun ateşi gıdadan
Şaşırtan fiyat farkı!

Şaşırtan fiyat farkı!

​Tarladan 50 kuruşa çıkıp markette 8 liraya satılıyor.
AK Partiye bir katılım daha

AK Parti'ye bir katılım daha

​Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı.
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBBnin Adalardaki zorbalığını Yeni Şafaka anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

​Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan yazılı açıklama.

​Türkiye'nin 6 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.