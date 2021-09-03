Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ağustos ayı enflasyon rakamları bugün saat 10:00'da açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2021

Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık en düşük artış %1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %4,41 ile haberleşme, %8,54 ile giyim ve ayakkabı ve %10,61 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %24,62 ile ulaştırma ve %22,70 ile ev eşyası oldu.

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TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2021

Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık düşüş gösteren ana gruplar %2,13 ile giyim ve ayakkabı ve %0,06 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Temmuz ayında en az artış gösteren diğer ana gruplar %0,02 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,12 ile haberleşme, %0,13 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %0,41 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,07 ile konut, %2,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,72 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2021

Temmuz 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 81 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 50 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,72 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 olmuştu.

OYNAT 02:09 Son 10 yıldır böylesi görülmedi Türkiye ekonomisi ikinci çeyrek yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme oranına erişti. Verilere bakıldığında ise rekor büyümeyi sanayi sektörünün sırtladığı görüldü. İkinci çeyrekte sanayide yüzde 40'ın üzerinde artış yaşanırken dikkat çeken bir detay ise gözlerden kaçmadı. Pandemi sonrası ortaya çıkan talebi karşılamak için firmalar kapasite artışına giderken makine ve teçhizat yatırımları ise 2010 yılında olduğu gibi üç çeyrektir peş peşe artış gösterdi. Uzmanlar ise bu tabloyu büyümedeki ivmenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğinin işareti olarak yorumluyor.

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EKONOMİ Türkiye ekonomisinde rekor büyüme: İkinci çeyrekte yüzde 21'i aştı