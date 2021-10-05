Enflasyonun ateşi gıdadan ​

Eylül ayı enflasyonu beklentilerin biraz altında kalsa da, yüzde 19’un altına inmedi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020’ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.
EĞİTİM VE EV EŞYASI BAŞI ÇEKTİ
- Ana harcama grupları itibarıyla eylülde, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu. Eylülde aylık bazda düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. En az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme, yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak hesaplandı.
YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ GIDADA
TÜFE’de ana harcama gruplarında eylülde yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Bunu yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller izledi. Eylül 2020’ye göre artışın en düşük olduğu ana grup yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür olarak sıralandı.
En çok artan kömür en çok azalan limon
- Tüketici fiyatları bazında eylülde en fazla fiyat artışı yüzde 33,72 ile kömür ücreti oldu. Kömür ücreti artışını yüzde 30,46 ile kıvırcık, yüzde 29,52 ile servis ücreti izledi. Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 28,3 ile yurt ücreti, yüzde 24,25 ile özel üniversite ücreti, yüzde 21,65 ile patlıcan yer aldı. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 29,6 ile limonda oldu. Bunu yüzde 26,08 ile salatalık, yüzde 25,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,1 ile balık, yüzde 10,49 ile elma takip etti.